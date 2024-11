Ya hay nuevo Defensor del Pueblo en Neuquén: cuáles serán sus prioridades

El jueves 7 de noviembre fue la fecha en que se eligió al nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén. De entre 10 candidatos, el Concejo Deliberante se decidió por Gustavo Pereyra que, con 14 votos, será el reemplazante del fallecido Jorge Rey. El ex subsecretario de Seguridad de la provincia habló en La Primera Mañana por AM550.

La Defensoría tiene como funciones tratar de que se cumplan todos los derechos que tienen los ciudadanos de la capital neuquina y, si hay algún derecho vulnerado, pueda salir en su defensa. Según palabras del funcionario, esto incluye las gestiones municipales, pero también las provinciales y nacionales, como también cuando actúan particulares como empresas privadas.

“Me gusta el cara a cara, que no me la cuenten. Me van a ver por la ciudad. Por suerte, conozco el abanico de vecinalistas", expresó Pereyra.

“No soy de desembarcar con un equipo de gente numeroso ni de hacer grandes cambios, voy a trabajar con la gente que ya está. No obstante, me voy a tomar un tiempo para evaluar el capital humano”, dijo Pereyra. Sobre la participación del Defensor adjunto, Emmanuel Guagliardo, comentó que “por lo pronto, lo mejor es que siga. Viene trabajando con los problemas de los ciudadanos”.

Emmanuel Guagliardo continuará como Defensor adjunto.

Tras jurar el 6 de diciembre en sesión especial, “La mediación será uno de los temas prioritarios en cuanto a demanda. Otra prioridad serán los temas ambientales y de infraestructura de servicios ya que afectan profundamente a la gente, que acude a la Defensoría, más allá de si tiene injerencia o no en esos temas”.

Cómo trabajará el Defensor del Pueblo

Gustavo Pereyra definió cómo será su forma de trabajar. “Me gusta el cara a cara, que no me la cuenten. Me van a ver por la ciudad. Por suerte, conozco el abanico de vecinalistas. Me ha tocado trabajar en el terreno con la gente, tengo un conocimiento bastante acabado respecto a algunas de sus necesidades”, dijo.

El Defensor electo considera que su experiencia en el gobierno provincial le ha servido. “Si bien era una temática muy específica, levantaba los reclamos de muchos sectores y los trasladaba para que cada organismo y funcionario lo pueda resolver. Así tenemos que trabajar, para empujar del carro y no poner palos en la rueda”, aclaró.

