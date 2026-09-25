Con el inicio de la temporada de nacimientos de tucura sapo en la Patagonia, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) pidió reforzar los monitoreos en establecimientos productivos y áreas donde la plaga registró presencia en años anteriores. El objetivo es detectar los primeros focos de manera temprana y aplicar medidas de control antes de que las poblaciones alcancen niveles que puedan ocasionar daños significativos.

Cuándo se producen los nacimientos de tucura sapo en la Patagonia

Según explicó el organismo, los primeros nacimientos suelen producirse entre fines del invierno y el comienzo de la primavera, una etapa considerada estratégica para la prevención. En esos estadios iniciales los insectos son más vulnerables y las acciones de control resultan más efectivas.

El SENASA recordó que, en caso de ser necesario intervenir, deben utilizarse exclusivamente productos fitosanitarios autorizados por el organismo. Además, recomendó realizar recorridas frecuentes en los lugares donde hubo posturas de huevos o presencia de tucuras durante temporadas anteriores.

La advertencia cobra relevancia para productores ganaderos y agropecuarios de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, provincias donde se concentra esta especie nativa de la Patagonia. Aunque no representa riesgos para las personas, cuando alcanza altas densidades puede provocar daños sobre pastizales naturales, pasturas implantadas y algunos cultivos, reduciendo la disponibilidad de alimento para la producción ganadera.

Qué hacer para prevenir la plaga de tucura sapo

Las acciones de prevención son coordinadas a través de la Mesa Interinstitucional para el Manejo de Tucuras en la Patagonia, integrada por organismos públicos, instituciones científicas, gobiernos provinciales y representantes del sector productivo. El espacio busca fortalecer la vigilancia, compartir información y coordinar respuestas tempranas ante la aparición de focos.

Desde el organismo también recordaron que ante la detección o sospecha de presencia de tucura sapo es fundamental realizar la denuncia correspondiente para activar los mecanismos de monitoreo y control.