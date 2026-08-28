El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) decomisó 3.115 kilos de productos hospederos de mosca de la fruta que eran transportados de manera oculta y sin cumplir con los requisitos obligatorios para ingresar a la región patagónica, reconocida como área libre de esa plaga.

La detección se produjo durante una inspección de rutina en el puesto de control del Km 714 de la ruta nacional N° 3, al sur de la provincia de Buenos Aires. Allí, agentes de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica constataron que la carga provenía de Tapiales, Buenos Aires, con destino a San Antonio Oeste y que incluía 1.225 kilos de mandarinas, 1.440 kilos de naranjas y 450 kilos de pimientos sin documentación sanitaria ni tratamiento cuarentenario.

Los productos fueron decomisados para preservar el estatus sanitario de la Patagonia. Tras verificarse que estaban aptos para consumo, se donaron a instituciones de bien público en Bahía Blanca.

El puesto del Km 714 es uno de los principales accesos a la región y concentra un alto volumen de controles. Entre enero y julio de 2026, el SENASA contabilizó 113.264 documentos controlados, realizó 37.335 inspecciones y labró 607 actas de infracción, de las cuales 76 derivaron en decomisos, 209 en rechazos, 219 en retornos a origen y 103 en constataciones.

La mercadería fue detectada sin documentación sanitaria ni tratamiento cuarentenario

La Patagonia mantiene un estatus sanitario diferenciado gracias a la coordinación entre SENASA, los gobiernos provinciales y la Fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA), integrada por todas las provincias del sur, Buenos Aires y el sector privado. Este esquema permite sostener la condición de zona libre de plagas como la mosca de la fruta, lo que otorga ventajas competitivas a la producción agropecuaria regional.