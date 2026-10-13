El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ) inició una acción institucional ante la presencia de concentraciones elevadas de arsénico registradas en distintos puntos del territorio bonaerense. La entidad remitió notas a los municipios en los que el Mapa de Arsénico del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) identificó valores elevados.

El objetivo es conocer qué controles se realizan sobre las fuentes destinadas al consumo humano y qué medidas se están implementando frente a esta problemática.

Qué le pidieron a los municipios

En las comunicaciones enviadas a las autoridades locales, el Consejo solicitó información sobre:

La periodicidad y alcance de los monitoreos.

de los monitoreos. Los resultados de los últimos análisis de arsénico.

de arsénico. La identificación de las fuentes que presentan concentraciones elevadas.

que presentan concentraciones elevadas. Las medidas preventivas, correctivas o de tratamiento adoptadas o previstas.

adoptadas o previstas. La existencia de programas específicos de vigilancia y seguimiento.

de vigilancia y seguimiento. Las recomendaciones que se han brindado a la población.

Los valores que encendieron las alarmas

El Código Alimentario Argentino establece como valor máximo general para el arsénico en el agua potable 0,01 mg/L, equivalente a 10 µg/L. La normativa contempla, bajo determinadas condiciones y para regiones con suelos de alto contenido de arsénico, la posibilidad de admitir excepcionalmente valores de hasta 0,05 mg/L (50 µg/L).

Alerta por arsénico en el agua: piden explicaciones a municipios

Según la actualización 2025 del Mapa del ITBA, entre los registros bonaerenses ubicados en el nivel de mayor concentración aparecen:

Guaminí: 295 µg/L.

295 µg/L. 9 de Julio: entre 72 y 165 µg/L.

entre 72 y 165 µg/L. San Vicente: 163 µg/L.

163 µg/L. Partido de la Costa: 147 µg/L.

147 µg/L. Monte: 146 µg/L.

146 µg/L. Mercedes: 105 µg/L.

105 µg/L. Chivilcoy: hasta 94 µg/L.

También se informaron valores elevados en municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):

Vicente López: 117 µg/L.

117 µg/L. Ezeiza: 96 µg/L.

96 µg/L. General Rodríguez: 67 µg/L.

67 µg/L. Almirante Brown: 56 µg/L.

Vale aclarar que estos valores corresponden a puntos o muestras relevadas. No deben extrapolarse automáticamente a la totalidad del territorio municipal ni a toda la red de abastecimiento.

Mar del Plata, en alerta amarilla

De acuerdo al mapa del ITBA, Mar del Plata se encuentra en alerta amarilla, con valores de entre 10 y 50 partes por billón (ppb) de arsénico por litro. Ese nivel implica precaución. Según explicaron desde el instituto, "se deben completar estudios para decidir si consumiendo agua con estos valores se aumenta la posibilidad de desarrollar cuadros de enfermedades como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE)".

El antecedente judicial que cambió el escenario

La exigencia del Consejo de Química cobra fuerza tras una resolución definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal dejó firme un fallo que obliga a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a ejecutar las obras de infraestructura necesarias para garantizar la potabilidad y calidad del agua de red en el partido de Bragado.

La demanda fue impulsada en 2013 por un grupo de vecinos preocupados por el nivel de arsénico en el agua de la zona. Pruebas técnicas e informes de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la UBA confirmaron niveles de arsénico de hasta 0,07 mg/l, lo que supera los límites permitidos.

La sentencia obliga a ABSA a realizar las obras necesarias en un plazo máximo de seis meses. La empresa alegaba que se trataba de una intromisión en la autonomía provincial, pero la Corte Suprema rechazó su recurso.

Qué es el hidroarsenicismo crónico

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el arsénico es una de las diez sustancias químicas más preocupantes para la salud pública. La exposición prolongada a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar un cuadro clínico conocido como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE).

Su falta de tratamiento puede generar cáncer, lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares y diabetes. El Código Alimentario Argentino fijó el límite de 10 µg/L como valor máximo general para el arsénico en el agua potable, en línea con la recomendación de la OMS.