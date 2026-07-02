Un grupo de once estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) obtuvo el primer puesto en la competencia internacional Drillbotics 2026, organizada por la Society of Petroleum Engineers (SPE), tras desarrollar un robot de perforación autónomo inspirado en tecnologías utilizadas en yacimientos como Vaca Muerta.

Según informó la agencia NA, el certamen desafía a universidades de todo el mundo a diseñar, construir y operar sistemas de perforación automatizados. En esta edición, el ITBA compitió en la categoría Physical Mode, que evalúa equipos reales en funcionamiento, y se convirtió en el único representante de América Latina en la instancia final.

La propuesta del equipo argentino consistió en un sistema de perforación a escala capaz de atravesar muestras de roca, seguir trayectorias predefinidas y corregir su recorrido de manera autónoma durante la operación. El desarrollo buscó replicar, en formato académico, tecnologías aplicadas en la industria del petróleo y el gas no convencional.

El proyecto fue realizado por estudiantes de Ingeniería en Petróleo, Mecánica, Electrónica e Informática, quienes trabajaron durante meses en el diseño, la construcción y la programación del sistema. El trabajo incluyó áreas de mecánica, control, software, instrumentación y documentación técnica, con el objetivo de lograr un equipo completamente funcional y autónomo.

En la competencia participaron también la Clausthal University of Technology de Alemania y la Norwegian University of Science and Technology de Noruega, dos instituciones de referencia mundial en ingeniería de perforación.

El reconocimiento posiciona al ITBA como campeón mundial en la edición 2026 del certamen y refuerza el vínculo entre la formación académica y la industria energética, en particular con el desarrollo de tecnologías aplicadas al shale y a la explotación no convencional.

Como parte del premio, el equipo argentino fue invitado a presentar el paper oficial de la competencia en la SPE/IADC Drilling Conference & Exhibition 2027, que se realizará en Stavanger, Noruega, uno de los principales eventos globales del sector de perforación.

Los integrantes del equipo son Augusto Storani, Chiara Alexandra Bortolot, Martiniano Federico Leguizamón, Conrado Besel Stur, Matías Hernán Felizia, Julieta Luz Bó, Andrea Belén Enricci Louzán, Julieta Goldbaum, Álvaro González Christiansen, Juan Ignacio García Vautrin Raggio, Juan Ignacio Cantarella y Augusto Felipe Ospal Madeo.

El desarrollo, inspirado en la experiencia de la industria en Vaca Muerta, fue destacado por su nivel de innovación y su aporte a la formación de nuevos profesionales vinculados al sector energético.