El Parque Nacional Nahuel Huapi informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad para la madrugada del domingo 12 de abril. Se esperan acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros en zonas cordilleranas, con posibilidad de valores superiores de forma puntual. No se descarta que la condición se extienda durante toda la jornada.

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi remarcaron que tanto en ambientes naturales como en caminos de montaña, las contingencias del clima producen alteraciones que implican riesgos concretos. En este contexto, es clave contar con información precisa y respetar las indicaciones de los especialistas: la responsabilidad de no hacerlo recae exclusivamente sobre los prestadores turísticos y los visitantes.

Para quienes planifiquen actividades en la zona de la Cordillera, tanto en la provincia de Neuquén como en Río Negro, el Parque Nacional Nahuel Huapi sugiere consultar todas las recomendaciones de seguridad que los organismos oficiales difunden a través de sus canales de comunicación. Asimismo, desde el organismo instan a que los usuarios chequeen las condiciones antes de salir a la ruta.

Qué significa una alerta amarilla como la que emitió el Servicio Meteorológico Nacional

La emisión de una alerta amarilla implica la presencia de determinados fenómenos meteorológicos con una gran capacidad de daño y riesgo de interrupciones en las actividades cotidianas. En el caso de este domingo 12 de abril, se combinarán las bajas temperaturas y nevadas durante la madrugada que pueden extenderse durante todo el domingo.

A raíz de las condiciones antes descriptas, quienes salgan a la ruta pueden experimentar los siguientes escenarios:

Reducción de visibilidad

Acumulación de nieve en rutas

Formación de hielo

Dificultades para circular

Cuáles son las zonas alcanzadas por la alerta y qué riesgos implica

Se espera que el fenómeno impacte, principalmente, en el sector cordillerano del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde es habitual que las condiciones climáticas se intensifiquen. Estas situaciones pueden provocar:

Cambios bruscos en el clima

Senderos que se tornen resbaladizos o intransitables

Mayor riesgo para conductores y excursionistas

La portación de cadenas es necesaria ante el agravamiento de las condiciones del clima

Qué tener en cuenta a la hora de salir a la ruta en medio de una alerta amarilla

Verificar el estado de las rutas y caminos antes de salir de casa.

Contar con las cadenas para nieve y cubiertas preparadas para tal fin.

Circular a baja velocidad y con precaución en todo momento.

Llevar un kit que incluya agua, abrigo, alimentos y combustible suficientes.

Qué tener en cuenta si se planea una actividad al aire libre en estas condiciones

Consultar el pronóstico del tiempo.

Evitar zonas de alta montaña que puedan poner su integridad en riesgo.

Informar a las autoridades del itinerarios a realizar previo a su salida.

Contar con ropa y equipamiento adecuados.

Qué sitios consular antes de salir durante una alerta amarilla por nieve