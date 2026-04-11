El fin de semana comienza con calor en la ciudad de Neuquén, donde este sábado se mantiene el tiempo estable y con temperaturas elevadas. Por la mañana, el registro llega a 18 grados con viento leve, mientras que por la tarde alcanzará una máxima de 28 grados. Hacia la noche, la temperatura descenderá a 21 grados, con viento de leve a moderado y ráfagas que irán de 42 a 50 kilómetros por hora.

Este escenario empezará a cambiar entre la tarde y la noche del sábado. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, aumentará la inestabilidad con probabilidad de lluvias y nevadas en sectores de alta montaña, en paralelo con el ingreso de aire frío desde la cordillera.

Descenso térmico en capital

El cambio se hará más evidente el domingo en la capital neuquina. La temperatura mínima será de 4 grados y la máxima alcanzará los 21 grados, marcando una baja respecto al sábado. Además, se prevé viento con ráfagas de hasta 44 kilómetros por hora.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas para la zona de Los Lagos, en el sur de la provincia. El fenómeno está previsto para la madrugada del domingo, con acumulaciones estimadas entre 10 y 20 centímetros, que podrían superarse en algunos sectores.

Nieve en la cordillera

En localidades cordilleranas como Villa La Angostura, el impacto será más marcado. Para el domingo se espera una máxima de 9 grados durante el día y una temperatura de 6 grados bajo cero por la noche, con cielo mayormente despejado.

El lunes continuará el aire frío en toda la región. En la cordillera se prevé cielo cubierto, una temperatura de 14 grados durante el día y un descenso a 3 grados por la noche, con ráfagas cercanas a los 40 kilómetros por hora y presencia de nevadas débiles.

De este modo, Neuquén capital pasará de una jornada calurosa con 28 grados a un domingo más fresco, mientras que en el sur neuquino la nieve volverá a ser protagonista bajo alerta amarilla.