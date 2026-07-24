El receso invernal en Neuquén cerró sus primeras dos semanas con números de ocupación y reservas que entusiasman al sector turístico. Después de una temporada invernal anterior difícil y un inicio de julio con poca nieve, las precipitaciones durante la segunda mitad de julio cambiaron el panorama.

Sergio Sciacchitano, subsecretario de Turismo de la provincia de Neuquén destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que "durante esta última semana la situación cambió a partir de las nevadas que se registraron en los principales destinos invernales. Eso permitió que aumentaran considerablemente los niveles de ocupación, que hoy rondan el 60% en toda la provincia".

"En principio fue una temporada que comenzó con algunos inconvenientes que no estaban previstos, principalmente por el factor climático. Esperábamos más precipitaciones de nieve y eso hizo que el comienzo de julio y del receso invernal tuviera un nivel de ocupación y de movimiento turístico un poco menor al que habíamos proyectado", explicó

Las plazas de la provincia reflejan el aumento de la demanda

Sciacchitano señaló que en cuanto a la ocupación en cada localidad, "Villa Pehuenia aparece levemente por encima del resto, con niveles entre el 65 y el 70%. Hay que tener en cuenta que tiene menos plazas que San Martín de los Andes y Villa La Angostura, pero aun así registra muy buenos niveles".

"Villa La Angostura y San Martín de los Andes, con ocupaciones de entre el 55 y el 60%. Entre ambos concentran cerca del 75 u 80% de toda la capacidad hotelera de la provincia. Eso demuestra que lentamente se están recuperando los niveles habituales de ocupación", indicó.

El lunes 27 vuelven las clases en los establecimientos educativos de Neuquén y Río Negro, pero el subsecretario aclaró que "todavía nos queda una última semana de vacaciones del principal mercado emisor, que es la Ciudad y el Gran Buenos Aires. A partir de que comenzó a difundirse que la nieve finalmente llegó a la provincia, las reservas empezaron a incrementarse".

Otros puntos destacados con buenos números en los últimos días fueron Caviahue y la capital provincial. "Neuquén capital tuvo una muy buena semana durante el receso invernal, muchísima gente eligió la ciudad para disfrutar de sus paseos y atractivos. En un contexto macroeconómico complejo, creemos que la provincia está teniendo resultados relativamente positivos, sobre todo en este tramo final del mes de julio" resaltó el funcionario.

Inauguraron infraestructura clave en Chapelco

Cerro Chapelco inauguró la temporada de invierno en el primer año completo de operación de la nueva concesión, con nuevas obras, infraestructura y equipamiento destinados a mejorar la experiencia de quienes visitan la montaña y fortalecer la calidad de sus servicios.

"Estuvimos durante la inauguración de la nueva telecabina y había muchísimo movimiento de turistas, marca un punto de inflexión para Cerro Chapelco, para San Martín de los Andes y para toda la provincia. No se trata solamente de un nuevo medio de elevación, sino del más moderno de toda Sudamérica. Además, fue instalado en un tiempo récord: apenas seis o siete meses, cuando normalmente este tipo de infraestructura requiere más de un año de trabajo por la complejidad técnica y de ingeniería que implica", destacó Sciacchitano.

El funcionario detalló que "hubo una transformación integral del centro de esquí: se asfaltó la playa de estacionamiento, se renovó completamente la zona intermedia conocida como Plataforma 1600, se construyeron nuevos sanitarios y áreas de servicios. Además, hay que recordar que hacía 38 años que Cerro Chapelco no se licitaba. Después de casi cuatro décadas, hoy verlo en estas condiciones realmente es muy importante para el desarrollo turístico de Neuquén".

La nueva telecabina de Cerro Chapelco y las inversiones realizadas en otros complejos de nieve acompañan la recuperación de una temporada que comenzó condicionada por la falta de precipitaciones.

En cuanto a otros centros de esquí, indicó que "en Cerro Bayo también hubo una fuerte inversión privada con la instalación de una nueva silla cuádruple que conecta gran parte de la montaña. En Caviahue y Lago Hermoso también se invirtió en nuevos cañones para producir nieve artificial".

"Creo que todas estas inversiones privadas vinculadas al producto nieve representan un salto cualitativo para la provincia y, a mediano plazo, van a generar más empleo, mayor llegada de visitantes y un crecimiento muy importante del turismo", evaluó.

"Todavía hace falta una mayor acumulación para que las máquinas puedan trabajar, compactar la nieve y formar la base necesaria para que se conserve durante más tiempo. Pero que hoy esté nevando ya es una noticia muy alentadora para toda la región", concluyó.

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