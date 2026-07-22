La llegada de las bajas temperaturas, las heladas y las nevadas en distintos puntos de Neuquén obliga a miles de conductores a extremar los cuidados al volante. Con el objetivo de brindar herramientas prácticas para una conducción más segura, la Municipalidad de Plottier organizará una capacitación gratuita sobre manejo en condiciones invernales. La propuesta es impulsada por la Subsecretaría de Seguridad y Transporte junto a la Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas (CAPEAC) y estará orientada tanto a conductores habituales como a quienes planean viajar por rutas de la región durante la temporada de nieve.

Una capacitación práctica para aprender a manejar con seguridad

La jornada se realizará este sábado 25 de julio, de 9:30 a 13:30, en el predio Domingo "Chumingo" Quiroz, ubicado sobre calle Libertad, a la vera de las vías.

A diferencia de otras charlas teóricas, la actividad tendrá una modalidad completamente práctica. Los participantes podrán trabajar con vehículos reales y adquirir conocimientos fundamentales para enfrentar situaciones habituales durante el invierno.

Entre los contenidos previstos para la capacitación se encuentran:

Colocación y retiro de cadenas para nieve.

Cambio seguro de neumáticos.

Correcta señalización ante emergencias en la ruta.

Chequeo preventivo del vehículo antes de viajar.

Ergonomía y postura de manejo para una conducción más segura.

Cómo inscribirse y qué hay que llevar

La capacitación cuenta con cupos limitados, por lo que será necesario realizar una inscripción previa. Las personas interesadas deberán enviar por WhatsApp su nombre, apellido y DNI al número +54 9 299 570-5925.

Desde la organización recomendaron asistir con calzado cerrado para poder participar cómodamente de las actividades prácticas.

Una iniciativa para fortalecer la prevención vial

Cada invierno, las condiciones climáticas representan un desafío para quienes circulan por las rutas de Neuquén y la Patagonia. La presencia de nieve, hielo o baja visibilidad incrementa los riesgos de accidentes y exige una preparación adecuada de los conductores y de los vehículos.

Por ese motivo, desde el Municipio de Plottier destacaron la importancia de generar espacios de formación accesibles para la comunidad, con herramientas concretas que permitan reducir riesgos y promover una cultura vial más responsable.

Además, informaron que la actividad podría reprogramarse en caso de registrarse condiciones climáticas adversas.