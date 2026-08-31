Alerta por el virus sincicial respiratorio en Neuquén: las consultas pediátricas aumentaron 85%

El aumento de las infecciones respiratorias ya se refleja en la demanda del sistema de salud pediátrico en Neuquén. El Ministerio de Salud informó un incremento sostenido de las consultas asociadas al Virus Sincicial Respiratorio (VSR), uno de los principales agentes causales de infecciones respiratorias en bebés, niñas y niños pequeños.

Durante las últimas cuatro semanas, las consultas pediátricas ambulatorias aumentaron un 85%. En la semana comprendida entre el 23 y el 29 de agosto se registraron 3.659 consultas pediátricas, de las cuales 2.920 estuvieron relacionadas con enfermedades respiratorias vinculadas al VSR.

La evolución muestra un crecimiento sostenido: hace tres semanas se habían contabilizado 1.862 consultas por estas patologías; la semana siguiente fueron 2.421 y en los últimos siete días llegaron a 2.920.

El escenario actual se produce después del primer pico de enfermedades respiratorias del año, que estuvo asociado principalmente a la circulación del virus de la influenza. Ahora, el VSR se encuentra entre los virus respiratorios con mayor actividad.

¿Qué es el virus sincicial respiratorio?

El VSR es un virus muy frecuente que provoca infecciones respiratorias. Se transmite principalmente a través de las secreciones que una persona infectada expulsa al toser o estornudar y también mediante el contacto directo con personas u objetos contaminados.

En muchos casos provoca síntomas similares a los de un resfrío común, como congestión nasal, tos y malestar. Sin embargo, en bebés y niños pequeños la infección puede evolucionar hacia cuadros más importantes.

La principal complicación es la bronquiolitis, una inflamación de las vías respiratorias más pequeñas que puede generar dificultad para respirar. También puede provocar neumonía.

Los menores de un año, y especialmente los bebés pequeños, se encuentran entre quienes presentan mayor riesgo de desarrollar formas graves de la infección.

Además, las infecciones por VSR se han asociado con un mayor riesgo de presentar posteriormente episodios recurrentes de sibilancias y asma.

¿Cómo se puede prevenir?

Frente al aumento de la circulación viral, el Ministerio de Salud volvió a recomendar especialmente a las personas gestantes completar el calendario de vacunación.

La vacuna contra el VSR forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se aplica durante el embarazo entre las semanas 32 y 36,6 días de gestación, durante la temporada de circulación del virus.

Se trata de una dosis única en cada embarazo y tiene como objetivo brindar protección al bebé durante sus primeros meses de vida, cuando existe mayor riesgo de sufrir bronquiolitis y neumonía.

La vacuna puede administrarse junto con otras vacunas indicadas durante el embarazo y, al formar parte del calendario oficial, no requiere una indicación médica. Para recibirla es necesario acreditar la edad gestacional mediante el carnet de control del embarazo o un certificado profesional.

Ante el aumento de las consultas, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de mantener las medidas de prevención y prestar especial atención a los síntomas respiratorios en los más pequeños.

En los bebés, una dificultad para respirar, respiración agitada o cualquier signo de empeoramiento requiere una consulta médica inmediata.