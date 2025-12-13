El Gobierno nacional informó a las diferentes jurisdicciones que el 12 de enero de 2026 se iniciará la estrategia de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), con el fin de anticiparse a los riesgos sanitarios y proteger a los recién nacidos.

La estrategia está dirigida a todas las mujeres que se encuentren entre las semanas 32 y 36 como así también en los seis días de embarazo; no hace falta una orden médica para recibirla, y sólo se debe presentar el certificado que indique la semana de gestación.

El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes, una problemática que históricamente tensiona al sistema de salud. Si bien la bronquiolitis es la manifestación más común, las infecciones por VSR se asocian con un mayor riesgo a largo plazo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma.

La implementación de la vacunación materna representa una política estratégica: transferir inmunidad al bebé durante la gestación permite que esté adecuadamente protegido desde su nacimiento reduciendo significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones graves durante los primeros seis meses de vida.

Asimismo, se busca disminuir la presión sobre las guardias pediátricas y optimizar los recursos públicos. La alta ocupación de camas en salas de internación y terapias intensivas pediátricas, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Este es el segundo año consecutivo en el que el Ministerio de Salud decide iniciar la vacunación contra VSR en enero para garantizar que la mayor cantidad de recién nacidos estén protegidos cuando comience la circulación del virus.