La Municipalidad de Neuquén continúa con la entrega de kits escolares en distintos puntos estratégicos de la ciudad y ya distribuyó más de 20 mil kits hasta hoy, en el marco de una política pública destinada a acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo.

La iniciativa, dirigida a estudiantes que cuentan con el Boleto Estudiantil Neuquino (BEN), incluye útiles y mochilas de calidad y forma parte de las acciones que el municipio impulsa para fortalecer el acceso a la educación.

Al respecto, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que el operativo avanza a buen ritmo y confirmó la continuidad del cronograma.

“Hoy continúa la entrega de kits escolares en los distintos espacios dispuestos por el municipio. Desde ayer hasta hoy ya se entregaron más de 20 mil kits, lo que refleja el importante acompañamiento de las familias”, señaló la funcionaria.

“Arrancamos temprano y venimos trabajando a un ritmo bastante importante para que las familias no tengan que esperar. La respuesta de los vecinos ha sido muy positiva”, indicó.

La funcionaria explicó que la modalidad de entrega se mantiene en los diferentes puntos habilitados: el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural del Oeste y la Sala de Elaboración sin TACC ubicada junto al Hospital Heller.

Además, destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud. “En cada uno de los espacios también se está vacunando a quienes necesiten completar el esquema, lo que permite aprovechar la jornada para reforzar la prevención”, agregó.

Pasqualini subrayó que uno de los requisitos fundamentales para acceder al beneficio es contar con la tarjeta del BEN, conocida como la tarjeta Bordó.

“La condición es que ya tengan la tarjeta. Este trámite corresponde a este año, es muy fácil y se realiza a través de Muni Express. Es rapidísimo y, además, pueden elegir la sede donde retiran la tarjeta. Una vez que la retiran, vienen y se llevan su kit escolar”, explicó.

En relación con la continuidad del operativo de entrega de kits, la funcionaria adelantó cómo será el cronograma de la próxima semana. “Retomamos el próximo lunes de 8 a 17, y seguramente el día miércoles vamos a acotar el horario porque, a este ritmo, entre lunes y martes estaríamos casi a punto de completar la entrega de kits escolares, que son un total de 40 mil”, precisó.

Los contenidos de los kits de acuerdo al nivel

En relación al contenido de los kits, la funcionaria destacó que alcanzan a estudiantes de todos los niveles educativos.

En el nivel inicial, el kit incluye mochila y guardapolvo, taza, individual, cuaderno, crayones, plastilina, plasticola y tijera.

Para el primer ciclo se entrega mochila, guardapolvo, cuaderno tapa dura, cartuchera, lápiz, goma, plasticola, tijera y sacapuntas. En el caso de cuarto grado a quinto año, se unificó el kit con mochila, guardapolvos correspondientes, carpeta, hojas rayadas y cuadriculadas, cuatro biromes de distintos colores, lápiz, goma y sacapuntas.

En el nivel técnico se suma el guardapolvo azul y, además de los útiles mencionados, se incorpora carpeta de dibujo con el set de reglas Pizzini.

Finalmente, Pasqualini adelantó que próximamente el operativo se trasladará a la EPEA para entregar los kits a estudiantes con boleto y domicilio en la ciudad que asisten a la institución agropecuaria.

“En ese caso, el kit incluye bombacha de campo en lugar de guardapolvo azul, acorde a las actividades que realizan los alumnos”, detalló.

“Es una política pública muy importante para acompañar a quienes están en etapa de formación y aliviar a las familias en el inicio del ciclo lectivo”, concluyó.