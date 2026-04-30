Tres allanamientos realizados este miércoles en la ciudad de Neuquén permitieron el secuestro de municiones de distintos calibres, cannabis sativa en diversas cantidades y un arma de fabricación casera, en el marco de una investigación por microtráfico. Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Policía de Neuquén, con intervención de personal de la Comisaría Tercera, en domicilios ubicados en los barrios 7 de Mayo (Toma Norte) y Mapu-New, en la zona norte de la capital provincial.

Se realizaron tres allanamientos en la zona norte por una investigación de microtráfico.

En uno de los inmuebles, los uniformados incautaron una caja con 25 municiones calibre 9 milímetros. En ese mismo lugar intervino el Departamento Antinarcóticos, que secuestró dos plantas de cannabis de gran porte, una pequeña cantidad de droga fraccionada y una balanza digital de precisión.

En un segundo domicilio, el personal especializado retiró cerca de medio kilo de cannabis sativa, reforzando las acciones orientadas a combatir el narcomenudeo en sectores urbanos. El tercer procedimiento permitió el secuestro de una importante cantidad de municiones de diversos calibres, un cargador sin cartuchos, cartuchos percutados y un arma de fabricación casera. Además, una persona mayor de edad fue demorada durante el operativo.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Comisaría Tercera en domicilios del barrio 7 de Mayo (Toma Norte) y el barrio Mapu-New.

Desde el área de Seguridad señalaron que estos allanamientos forman parte de una política sostenida de prevención del delito y lucha contra el microtráfico, con intervención coordinada de distintas divisiones policiales en la provincia. Las investigaciones continúan para determinar posibles vínculos y responsabilidades en torno a la comercialización de estupefacientes en la zona.