Para la Aluminé de hoy y la del mañana: la obra del hospital ya registra un 50 por ciento de avance

El ministro de Salud de la provincia de Neuquén Martín Regueiro recorrió el Hospital de Aluminé, para relevar el avance de la segunda etapa de la obra de renovación integral del sector de internación. Buscan consolidar a este nosocomio como punto de referencia para toda la región.

“El Hospital de Aluminé es un hospital que tiene que crecer y la indicación del gobernador Rolando Figueroa es que estemos en territorio. Por eso estuvimos recorriendo y viendo los avances”, señaló Regueiro, y agregó que al analizar la localidad y el estado actual del establecimiento “se entiende por qué tenemos que avanzar”.

Regueiro recordó que en 2025, durante una recorrida junto a Figueroa, se relevaron las instalaciones y se definió incluir esta obra entre las prioridades sanitarias de la provincia de Neuquèn. “Para que esta comunidad tenga el hospital que se merece y se pueda dar respuesta a toda la región", sostuvo el ministro al considerar que Villa Pehuenia-Moquehue también deriva pacientes al efector en ampliación.

Buscan consolidar al hospital de Aluminé como respuesta sanitaria para toda la región - Foto: Neuquén Informa

Con esta intervención, el hospital de Aluminé se consolida como una institución que da una mejor y mayor respuesta y accesibilidad a sus habitantes y a los de toda la región. A su vez, esta obra prepara a la localidad para el crecimiento previsto para los próximos años al son de Vaca Muerta.

La obra se realiza por etapas

La intervención actual de hospital de Aluminé corresponde a la segunda etapa del proyecto y abarca 1.500 metros cuadrados. En una primera instancia ya se había concretado la inauguración de la guardia, el laboratorio y el sector de rayos, además de la renovación completa del equipamiento.

Ahora, el trabajo se concentra en el área de internación, con el objetivo de liberar la internación histórica y trasladarla a un nuevo sector que avanza a buen ritmo. La obra contempla planta baja y planta alta, con espacios administrativos y consultorios que apuntan a mejorar el acceso de la comunidad al hospital.

Según destacó Regueiro, el objetivo es doble. Por un lado, mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud. Por el otro, elevar la calidad de habitabilidad e internación para los pacientes.