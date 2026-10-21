El aeropuerto de Trelew, en la provincia de Chubut, fue evacuado y permaneció cerrado durante al menos dos horas este martes tras una amenaza de bomba en un vuelo de JetSmart que llegó desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) inspeccionó la aeronave y descartó la presencia de explosivos. La situación provocó demoras en las operaciones aéreas.

La alerta se activó después de que integrantes de la tripulación escucharan a un pasajero hacer comentarios sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo. Ante esa situación, el personal de seguridad puso en marcha el protocolo correspondiente y ordenó retirar a las personas de los sectores comprometidos.

Tanto los pasajeros que acababan de llegar como quienes esperaban para embarcar fueron trasladados a una zona segura de la terminal. El aeropuerto está ubicado a unos 22 kilómetros al noroeste de Rawson, capital de Chubut.

La PSA revisó el avión y descartó explosivos

Como parte del operativo, la aeronave fue trasladada a un sector preparado para este tipo de intervenciones. Allí, el personal de la fuerza realizó una inspección para determinar si existía un riesgo real. Finalmente, la revisión no encontró ninguna bomba.

El director del aeropuerto, Fabio Orellano, explicó en declaraciones a Jornada Radio que la alerta se originó en un comentario de un pasajero. “Fue un comentario de un pasajero, de que había dejado una bomba”, señaló.

El episodio obligó a interrumpir temporalmente la actividad y generó demoras en los vuelos. Cerca de las 19, las operaciones comenzaban a normalizarse, según indicó Orellano.

El pasajero fue identificado tras la falsa alarma

La persona señalada por el comentario fue identificada y deberá presentarse ante las autoridades para explicar lo sucedido. Mientras tanto, la inspección de la aeronave permitió descartar la amenaza y avanzar con la recuperación de la actividad habitual en la terminal aérea de Trelew.

El procedimiento se concentró en verificar la seguridad del avión y resguardar a quienes se encontraban en el aeropuerto durante la intervención.