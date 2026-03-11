La Vendimia Neuquina 2026 vuelve a poner en el centro de la escena a la vitivinicultura de la Patagonia y para quienes trabajan en el sector, representa mucho más que una cosecha. Para el enólogo Nicolás Navío, con más de dos décadas de experiencia en la región, este momento del año simboliza la culminación de todo el esfuerzo realizado durante el ciclo productivo.

Actualmente al frente del trabajo enológico en Bodega Patritti y también vinculado a Bodega Familia Aicardi, Navío remarcó que la vendimia es el punto en el que se concreta el trabajo realizado durante todo el año en los viñedos. “Es todo el trabajo que uno realiza durante el año y que culmina en febrero o marzo”, explicó el especialista, al referirse a la importancia de esta etapa para la industria vitivinícola regional.

Crecimiento y reconocimiento internacional

Según el enólogo, la vitivinicultura patagónica ha experimentado una evolución notable en las últimas décadas, especialmente en términos de calidad. Este desarrollo se refleja en los reconocimientos obtenidos por vinos de la región en concursos y evaluaciones internacionales. “La producción de vino ha venido creciendo no solamente en cantidad sino también en calidad. En los últimos cinco u ocho años hemos obtenido grandes premios, y eso habla muy bien del lugar”, afirmó.

Navío también destacó el peso que tiene la marca Patagonia en el mundo del vino, una identidad territorial que cada vez gana más presencia en los mercados internacionales. “Es una marca muy fuerte a nivel mundial y muchas veces no dimensionamos lo que significa”, señaló.

Nuevas tendencias y desafíos del mercado

En paralelo al crecimiento, el sector enfrenta nuevos desafíos vinculados a los cambios en los hábitos de consumo. En ese contexto, el enólogo explicó que las bodegas de la región ya analizan tendencias que se consolidan en distintos mercados del mundo. Entre ellas se destacan los vinos de menor graduación alcohólica y el desarrollo de vinos sin alcohol, una categoría que comienza a ganar terreno a nivel global.

“Es algo que se está hablando mucho a nivel mundial y nosotros también lo estamos investigando. Es probable que en un par de años podamos tener vinos sin alcohol producidos en la Patagonia”, adelantó.

A pesar de los desafíos, Navío se mostró optimista respecto al futuro de la vitivinicultura neuquina. Para el especialista, la calidad del producto y la identidad del territorio seguirán siendo los pilares del crecimiento del sector. “El consumidor de vino siempre va a estar. Lo importante es acompañar con propuestas gastronómicas y mantener la identidad patagónica en nuestros vinos”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que uno de los objetivos clave será fortalecer la articulación entre las bodegas, la gastronomía regional y el turismo, generando experiencias integrales que permitan comunicar mejor el valor del vino patagónico. “La clave es integrar nuevas tecnologías con el trabajo de las bodegas y la gastronomía local, para que todo funcione como un conjunto y podamos comunicar y vender mejor lo que hacemos”, concluyó.