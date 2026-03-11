El bar Ogham será sede este miércoles 11 de marzo de la actividad “Experiencia Vendimia”, una propuesta de degustación que combinará vinos de Mabellini Wines con gastronomía y cerveza artesanal.

La iniciativa fue presentada por la empresaria gastronómica Elbia Coria durante una entrevista en el programa “Tardes de Primera”, que se emite por 24/7 Canal de Noticias y es conducido por Huguex Cabrera.

El evento comenzará a las 19.30 en Diagonal 9 de Julio 53, en la ciudad de Neuquén, y tendrá una duración aproximada de una hora y media.

“Vamos a degustar cuatro varietales de Mabellini Wines y sumar nuestra Barley Wine a la propuesta”, explicó Coria al presentar la actividad.

Degustación de vinos y maridaje gastronómico

Durante la experiencia se presentarán cuatro vinos de Mabellini Wines, entre ellos un Blend de Blancas cosecha 2024, además de la Ska Barley Wine elaborada por Ogham.

Los propios anfitriones del bar y representantes de la bodega estarán a cargo de explicar cada producto y dialogar con el público.

La propuesta busca difundir vinos locales de Neuquén y ampliar la oferta gastronómica del espacio.

Propuestas de maridaje

La degustación incluirá diferentes combinaciones gastronómicas para acompañar cada bebida:

Según explicó Coria, el objetivo es generar una experiencia de degustación que combine vino, cerveza y gastronomía.

Primera participación de Ogham en la Vendimia Neuquina

La actividad marca la primera participación de Ogham en la Vendimia Neuquina, una celebración provincial que promueve la producción vitivinícola local.

La empresaria destacó la importancia de incorporar productos regionales, como los vinos de Mabellini Wines, una bodega joven con producción en la región del Alto Valle.

Además, durante toda la jornada del miércoles el bar ofrecerá precios especiales en los vinos de Mabellini y en la Barley Wine, incluso para quienes no participen de la degustación principal.

Música y actividades durante la experiencia

El encuentro incluirá también:

Música en vivo

Juegos y sorpresas para el público

Presentación de los vinos y charla con los productores

La organización prevé un formato reducido para favorecer la interacción con los asistentes.

La entrevista completa: