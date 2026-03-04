Créditos pensados para cada sector

Con el objetivo de fortalecer a empresas Pymes y productores, el Gobierno provincial lanzó nuevas líneas de financiamiento del BPN orientadas a distintas actividades estratégicas.

En su cuenta oficial, el gobernador Rolando Figueroa destacó: “Presentamos nuevas líneas de crédito del Banco Provincia del Neuquén para fortalecer a empresas, MiPymes y productores de Neuquén y Río Negro, con herramientas pensadas para cada sector”.

Y agregó:

“Acompañamos el desarrollo productivo, comercial e industrial, impulsando un cambio de paradigma en la Provincia con inversión, empleo y más oportunidades para que nuestra región siga creciendo”, dijo el mandatario provincial.

Las líneas alcanzan a sectores como turismo, comercio, construcción, energía, producción agropecuaria y fruticultura, con condiciones diferenciadas según la actividad.

Tasas diferenciales y financiamiento para crecer

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koening precisó en AM550:

“Créditos anunciados BPN, orientados a pymes con tasas inferiores a las del mercado según distintas actividades; petróleo, fruticultura, turismo, varían entre 28 y 36%”, detalló el ministro.

Se trata de financiamiento para capital de trabajo e inversión productiva. “Una oportunidad de tener un crédito para capital de trabajo o para inversiones que permita cubrir y obtener tasa diferencial del mercado, por eso lo ofrece el BPN”, explicó.

En cuanto a los montos, señaló: “En cuanto a montos, es según las distintas actividades, de acuerdo a la necesidad y la calificación crediticia. Siempre hablando de Pyme”.

La segmentación busca ajustarse a las realidades de cada rubro, entendiendo que no todos atraviesan el mismo escenario.

El BPN como herramienta provincial

Durante la presentación, Figueroa remarcó el rol del banco como instrumento de desarrollo:

“Queremos colaborar a través del Banco Provincia del Neuquén para que ustedes puedan tener los recursos y si viene una empresa de afuera con mejores opciones, de alguna manera nosotros tengamos herramientas para ver que la empresa neuquina pesa más”, dijo a los empresarios el mandatario.

Además, convocó al trabajo conjunto: “Decir en las mesas de trabajo que se van a desarrollar con los referentes del banco en qué más nosotros podemos ayudar, en qué podemos mejorar”.

Koening, por su parte, contextualizó la decisión política detrás de las líneas: “Uno va mirando al sector de la microeconomía que tiene necesidades que, salvo en Neuquén, en el resto del país están cerrando empresas. Entonces hay determinados sectores que necesitan asistencia. El gobernador nos pidió que buscáramos una línea acorde a las Pymes y eso estamos haciendo”.

Requisitos y alternativas para quienes no están bancarizados

Para acceder, se deben cumplir las condiciones habituales del sistema financiero. “Los requisitos con ser cliente del BPN y tener reciprocidad, usar productos del banco, pagar nómina de sueldo en el banco y toda operación crediticia que tiene cualquier banco”, indicó el ministro.

A su vez, aclaró que habrá opciones para quienes hoy no estén bancarizados: “Quienes no puedan bancarizarse los vamos a atender a través de IADEP o del centro Pyme, siempre buscando lo que la empresa Pyme pueda requerir para ajustar el crédito a la necesidad y objetivos de la empresa”.

Más población, más desafíos productivos

El crecimiento demográfico también forma parte del análisis económico. “El año pasado se radicaron 21 mil neuquinos que tramitaron en el registro de las personas, probablemente sean muchos más y eso requiere que el estado este acorde en infraestructura, eso requiere más hospitales, más escuelas, más seguridad. Entonces nosotros tenemos el desafío de atender a esos nuevos neuquinos”, señaló Koenig.

En ese contexto, el financiamiento a pymes aparece como una herramienta clave para sostener empleo, generar nuevas oportunidades y consolidar el crecimiento provincial.

Diálogo permanente con el sector privado

El ministro destacó el vínculo con las cámaras empresariales: “Estamos en permanente contacto y tenemos reuniones habituales con las distintas cámaras y vamos escuchando sus reclamos y estamos tratando de atenderlos. Hoy la microeconomía y las empresas están pasando situaciones difíciles, no todos dependen de la industria de oil and gas, entonces tenemos que tratar de atenderlos. No es lo mismo la fruticultura que una empresa de servicios, tampoco es lo mismo una empresa que trabaja en el sector no convencional que la que trabaja en el sector convencional. Siempre tenemos reuniones, no siempre son públicas”.

Con estas nuevas líneas, el Gobierno provincial busca consolidar un esquema de acompañamiento financiero específico para el entramado productivo neuquino, en un escenario donde el acceso al crédito puede marcar la diferencia entre sostener, invertir o crecer.