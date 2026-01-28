Un predio renovado para una fiesta histórica

Junín de los Andes se alista para vivir la edición 37 de la Fiesta Nacional del Puestero, uno de los encuentros más representativos de la cultura rural patagónica. La celebración se desarrollará entre el 11 y el 16 de febrero y tendrá como escenario principal al Centro Tradicionalista Huiliches, que llega a esta edición con obras concretas para mejorar la experiencia del público.

A través del programa provincial Clubes Sociales, el predio incorporó tribunas de hormigón premoldeado que reemplazan a las antiguas estructuras. El intendente Luis Madueño destacó, en diálogo con AM550, la importancia de la obra al señalar que el aporte de 50 millones de pesos “se ve reflejado en nuevas tribunas” y remarcó que las anteriores “eran de madera con unas tablas de acero debilitadas y estas de hormigón son 100% seguras, es comodidad de las personas que van a disfrutar de la fiesta”.

Durante una recorrida reciente, el gobernador Rolando Figueroa visitó el lugar y observó los avances en la infraestructura, en un contexto de acompañamiento a instituciones locales que cumplen un rol central en la vida social y cultural de la región.

Seguridad coordinada para un evento masivo

La convocatoria de la Fiesta del Puestero moviliza a miles de personas de distintos puntos de la provincia y del país, por lo que el esquema de seguridad ya se encuentra en marcha. El operativo contempla controles y presencia policial tanto en rutas de acceso como dentro del predio, además de seguridad privada contratada por la organización.

Madueño explicó que el municipio trabaja de manera articulada con las distintas áreas involucradas y precisó:

“La Policía hace un operativo importante para este evento en donde hay que dar seguridad desde la ruta porque es mucha la concurrencia y dentro del predio hay seguridad privada y la Policía”, enfatizó.

La planificación busca garantizar traslados ordenados, permanencia segura en el predio y una respuesta coordinada ante cualquier eventualidad durante las jornadas de festejo.

Verano a pleno: naturaleza, fe y tradición

La fiesta se desarrolla en uno de los momentos de mayor movimiento turístico en Junín de los Andes. A pesar de jornadas con condiciones climáticas variables, la localidad mantiene una fuerte afluencia de visitantes que recorren sus principales atractivos naturales y culturales.

“El turista puede visitar esa obra con el Cristo Luz, que es muy lindo, con la capilla, o pasear por el centro de la ciudad, con las calles asfaltadas y nuestra hermosa costanera. Los alrededores del río Curruhué, el lago Huechulafquen”, describió el intendente, al enumerar parte de la oferta que combina paisajes cordilleranos, espejos de agua y espacios urbanos renovados.

A eso se suman el Parque Vía Christi, el lago Paimún, el río Chimehuin, el lago Tromen, el volcán Lanín y circuitos vinculados a la historia y a la espiritualidad, como el santuario Laura Vicuña y San Ignacio, donde descansan los restos de Ceferino Namuncurá. También forman parte de la experiencia las comunidades mapuches y las artesanas que comparten su trabajo y su cultura con quienes llegan a la zona.

Una celebración que se vive en toda la ciudad

La Fiesta del Puestero no solo concentra actividades en el predio tradicionalista, sino que se siente en cada rincón de la localidad. Comercios, alojamientos y servicios se preparan para recibir a quienes llegan atraídos por las jineteadas, la música y las propuestas culturales que cada año forman parte de la grilla.

“Es una fiesta muy importante y desde la municipalidad le dimos mucho apoyo”, expresó Madueño al referirse al esfuerzo conjunto detrás de la organización.

Con historia, identidad y una fuerte participación de instituciones y vecinos, Junín de los Andes se encamina a vivir días de celebración que combinan tradición, paisaje y encuentro en el corazón de la cordillera neuquina.

Programación día por día

La XXXVII Fiesta Nacional del Puestero, que se llevará a cabo del 11 al 15 de febrero de 2026, ya tiene parte de su grilla de actividades confirmada. El evento combina tradición, competencias camperas y espectáculos artísticos, con un menú de actividades orientado a todas las edades y a quienes buscan vivir la cultura rural de la Patagonia.

La programación prevista incluye:

Miércoles 11 de febrero: el tradicional paseo gaucho por las calles de la ciudad da inicio a la fiesta y convoca a montados de distintos lugares, marcando el comienzo oficial de las actividades.

Jueves 12 de febrero: se celebra el Día de la Mujer de Campo , con pruebas de destrezas, jineteadas nocturnas y un reconocimiento especial al rol rural femenino, junto con presentaciones artísticas.

Viernes 13 de febrero: el foco será el Día del Puesterito y del Joven Gaucho , donde niños y jóvenes participan activamente de las destrezas, promoviendo la transmisión de tradiciones.

Sábado 14 de febrero: las competencias camperas continúan con categorías como tirada de riendas, vuelta al palo y más pruebas, además de espectáculos artísticos y la elección de la Flor del Pago y Buenas Mozas.

Domingo 15 de febrero: la jornada de cierre contempla montas en categorías bastos con encimera, homenajes y la participación de payadores, poniendo broche de oro a la fiesta.

Además, la grilla incluye la presencia de jinetes destacados y tropillas invitadas que competirán en categorías tradicionales como clina, grupa y basto, con la participación de figuras reconocidas del ámbito de las jineteadas regionales y nacionales.

Más que actividades: una agenda completa

La estructura de la Fiesta está pensada para que quienes lleguen a Junín de los Andes puedan planificar su visita y disfrutar de varios días intensos de competencias, música y cultura. A lo largo de todas las jornadas habrá además puestos de gastronomía criolla, ferias de artesanías y artesanos, y espacios destinados a la comunidad y visitantes.

Esta grilla confirma que la Fiesta del Puestero vuelve a ser un punto de encuentro para la tradición, el campo y el espíritu festivo en plena temporada de verano en Neuquén, con actividades que combinan lo familiar, lo competitivo y lo cultural en el corazón de la cordillera.