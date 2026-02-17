La tercera noche de la Fiesta Nacional de los Jardines cerró ayer con un marco multitudinario que superó todas las expectativas. Según estimaciones oficiales, entre 15.000 personas colmaron el predio del gimnasio Gimnasio Enrique Barbagelata, consolidando una vez más a este evento como uno de los más convocantes de la región.

La actividad comenzó en horas de la tarde con la presentación del Dúo de Carmen Costa. Luego fue el turno de Mary Well, seguida por la academia de danzas de la profesora Mabel Ríos, que aportó color, ritmo y una destacada puesta en escena que fue ampliamente celebrada por el público.

Más tarde subieron al escenario Los Charros, quienes hicieron cantar y bailar a los presentes con sus clásicos. En el marco de la celebración también se realizó la entrega de premios a los concursos de los Mejores Jardines de Barrio y a los ganadores del tradicional desfile de carrozas, uno de los momentos más esperados de la fiesta.

El gran cierre estuvo a cargo de La T y La M, el dúo que en los últimos años se consolidó como uno de los fenómenos más convocantes de la música urbana tropical. Con su fusión de cumbia y sonidos urbanos, aportaron ritmo y alegría a una noche inolvidable, convocando frente al escenario a miles de personas que corearon cada una de sus canciones.