Este viernes desde las 10 de la mañana, el municipio de Cipolletti puso en marcha un operativo de gran bacheo en el tramo de la Ruta Nacional 151 ubicado debajo del Puente Ferroviario, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

La Secretaría de Obras Públicas informó que los trabajos comenzaron con tareas de fresado, mientras que el sábado desde las 9.30, se procederá a arrojar la carpeta asfáltica en el sector. Las acciones estarán a cargo de la empresa Quidel, contratada para ejecutar la obra.

Durante el operativo se implementarán cortes de tránsito intermitentes, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización vial y atender las indicaciones del personal presente en la zona. El municipio destacó que estas tareas forman parte de un plan integral de mantenimiento de la infraestructura urbana, orientado a garantizar mejores condiciones de circulación y prevenir accidentes.

El puente ferroviario de Cipolletti es un punto neurálgico de la movilidad regional, ya que conecta la Ruta Nacional 22, la 151 y accesos estratégicos hacia Neuquén y otras localidades del Alto Valle. El deterioro de la calzada en ese tramo había sido señalado por vecinos y automovilistas en reiteradas oportunidades, debido a la presencia de baches que complicaban la circulación y generaban riesgos de siniestros viales.

La intervención busca dar respuesta a esas demandas y es parte de un programa de obras que incluye trabajos de repavimentación, mantenimiento de calles y mejoras en la señalización. Desde el municipio remarcaron que la planificación de estas acciones se realiza en coordinación con organismos nacionales y provinciales, para garantizar la seguridad de los usuarios y la durabilidad de las obras.

El operativo de bacheo también contempla la utilización de maquinaria especializada para el fresado de la superficie dañada y la posterior colocación de una carpeta asfáltica de alta resistencia. Según se informó, el proceso permitirá extender la vida útil del pavimento y mejorar la experiencia de los conductores que transitan diariamente por la zona.