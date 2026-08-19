Este miércoles entre las 13 y las 14 horas, se producirá una interrupción temporal del suministro eléctrico en la ciudad de Catriel. La medida fue programada para garantizar el paso seguro de un convoy de camiones de gran porte bajo la Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV Medanito–Los Divisaderos.

El operativo estaba previsto inicialmente para el domingo 23 de agosto, pero se adelantó debido a que los vehículos ya se encuentran en cercanías de Catriel. Por ese motivo, se coordinó con las distribuidoras realizar el corte este mediodía y concentrarlo en una hora, con el fin de reducir al mínimo el impacto sobre la población.

La maniobra permitirá el cruce de camiones de aproximadamente 7 metros de altura, que transportan equipos desaladores de Pampa Energía con destino al yacimiento Rincón de Aranda, en la provincia de Neuquén.

Desde el Gobierno de Río Negro se explicó que la interrupción es indispensable para preservar la seguridad del sistema eléctrico regional y evitar riesgos de descargas hacia la vía pública. “La suspensión temporal es necesaria para garantizar condiciones seguras durante el cruce”, señalaron. Se solicitó a vecinas, vecinos, comercios e instituciones tomar las previsiones necesarias durante la hora de corte. Una vez finalizado el paso del convoy, se avanzará con la normalización del servicio eléctrico en toda la ciudad.

La coordinación del operativo busca asegurar que el traslado de los equipos energéticos se realice sin incidentes y con el menor impacto posible en la vida cotidiana de Catriel. La maniobra, aunque breve, refleja la importancia de la infraestructura eléctrica regional y la necesidad de garantizar condiciones seguras en cada intervención.