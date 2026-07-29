La muerte de Carlitos, el hombre de 40 años encontrado sin vida dentro de un cajero automático del centro de Neuquén, ya tiene una explicación médica. La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense confirmó que falleció a causa de un tromboembolismo pulmonar agudo (TEP), una urgencia que ocurre cuando un coágulo bloquea una arteria de los pulmones.

Con ese resultado, el Ministerio Público Fiscal descartó la existencia de signos externos de criminalidad y confirmó que se trató de una muerte por causas naturales.

Sin embargo, el diagnóstico también volvió a poner el foco sobre una realidad mucho más amplia: las personas que viven en la calle suelen estar expuestas a condiciones que aumentan el riesgo de sufrir este tipo de cuadros.

Un coágulo que puede aparecer sin dar demasiado aviso

El tromboembolismo pulmonar agudo ocurre cuando un coágulo de sangre, que generalmente se forma en las venas profundas de las piernas, se desplaza hasta los pulmones e impide el paso normal de la sangre.

Se trata de una emergencia médica que requiere atención inmediata, pero muchas veces comienza con síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades o incluso pasar desapercibidos.

Dolor o hinchazón en una pierna, falta de aire, dolor en el pecho o un malestar repentino pueden ser algunas señales previas, aunque no siempre aparecen todas.

Por qué quienes viven en la calle tienen más riesgo

El caso de Carlitos volvió a mostrar cómo distintas situaciones pueden acumularse y aumentar la posibilidad de sufrir un tromboembolismo.

Dormir durante horas sobre el piso o en espacios reducidos obliga muchas veces a permanecer inmóvil y en posiciones incómodas. Esa falta de movimiento hace más lenta la circulación de la sangre y favorece la formación de coágulos.

A eso se suman otros factores frecuentes entre las personas en situación de calle: la dificultad para acceder regularmente a agua potable, enfermedades o heridas que quedan sin tratamiento, problemas de salud crónicos, consumos problemáticos y la falta de controles médicos periódicos.

En los días previos a su muerte, Carlitos había recibido asistencia, según había informado la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

Una historia que fue mucho más que una autopsia

Desde que se conoció su fallecimiento, la historia de Carlitos permitió reconstruir distintos aspectos de sus últimos meses.

Primero se confirmó su identidad y comenzó la búsqueda de sus familiares. Luego se informó que había recibido asistencia en reiteradas oportunidades por parte de equipos provinciales y que también se le había ofrecido ingresar al refugio nocturno dispuesto por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

Como explicaron las autoridades, el ingreso al dispositivo es voluntario y ninguna persona puede ser obligada a permanecer allí si no lo desea.

Más tarde también se conoció el otro costado de esta realidad: el trabajo cotidiano del personal de limpieza que cada mañana encuentra personas durmiendo en los cajeros automáticos y debe enfrentar situaciones complejas para poder realizar su tarea.

Una muerte que deja una advertencia

La autopsia respondió la pregunta sobre la causa del fallecimiento, pero el caso volvió a dejar en evidencia que vivir en la calle implica mucho más que soportar las bajas temperaturas.

La exposición permanente al frío, las dificultades para alimentarse e hidratarse, las enfermedades sin tratamiento y la imposibilidad de acceder con continuidad al sistema de salud conforman un escenario que incrementa el riesgo de sufrir complicaciones graves.

La muerte de Carlitos terminó con la investigación sobre cómo falleció. Pero también dejó abierta una realidad que continúa presente cada noche en distintos puntos de la ciudad.