El Ministerio de Salud de Neuquén informó que la investigación sobre el presunto caso de sarampión en un niño de 5 años de Senillosa arrojó resultado negativo. La notificación inicial había activado una alerta por posible sarampión/rubéola, dada la alta contagiosidad del virus y la eliminación de la enfermedad en el país.
Aunque el menor tenía el esquema de vacunación completo, la pesquisa de contactos reveló que ambos padres presentaban esquemas incompletos o pendientes de inicio de la vacuna triple viral (SRP).
Rastreo de contactos y acciones preventivas
El equipo de vigilancia epidemiológica amplió el rastreo a compañeros del jardín al que asiste el niño y a actividades en un centro deportivo de la localidad.
El objetivo fue descartar cadenas de transmisión y reforzar la prevención en espacios con alta interacción social.
Por qué preocupa el sarampión
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, capaz de permanecer en el aire o en superficies hasta 2 horas.
Sus manifestaciones más frecuentes incluyen fiebre alta, manchas rojas, congestión nasal, conjuntivitis y tos.
En menores de 5 años y personas malnutridas puede generar complicaciones graves como neumonía, meningoencefalitis, convulsiones, ceguera o incluso la muerte.
Salud insiste en completar los esquemas de vacunación
Ante episodios sospechosos y circulación internacional del virus, Salud reiteró que la vacunación es la medida más segura y eficaz para cortar contagios, especialmente en lactantes y personas con inmunidad disminuida.
El Ministerio de Salud de la Nación recordó que:
-
Bebés de 6 a 11 meses que viajen a zonas con circulación de sarampión deben recibir una dosis cero de triple viral, que no puede postergarse.
-
Al cumplir 12 meses, deben recibir la dosis correspondiente del Calendario Nacional.
Otros esquemas recomendados
También se solicita mantener completos los esquemas para prevenir tos convulsa:
-
Gestantes: una dosis de triple bacteriana acelular a partir de la semana 20.
-
Niños y niñas:
-
2, 4 y 6 meses: quíntuple o pentavalente
-
15/18 meses: primer refuerzo
-
4/5 años: triple bacteriana celular
-
10/11 años: triple bacteriana acelular
-
-
Personal de salud que atiende a menores de 12 meses también debe estar inmunizado.