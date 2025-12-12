El Ministerio de Salud de Neuquén informó que la investigación sobre el presunto caso de sarampión en un niño de 5 años de Senillosa arrojó resultado negativo. La notificación inicial había activado una alerta por posible sarampión/rubéola, dada la alta contagiosidad del virus y la eliminación de la enfermedad en el país.

Aunque el menor tenía el esquema de vacunación completo, la pesquisa de contactos reveló que ambos padres presentaban esquemas incompletos o pendientes de inicio de la vacuna triple viral (SRP).

Rastreo de contactos y acciones preventivas

El equipo de vigilancia epidemiológica amplió el rastreo a compañeros del jardín al que asiste el niño y a actividades en un centro deportivo de la localidad.

El objetivo fue descartar cadenas de transmisión y reforzar la prevención en espacios con alta interacción social.

Por qué preocupa el sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, capaz de permanecer en el aire o en superficies hasta 2 horas.

Sus manifestaciones más frecuentes incluyen fiebre alta, manchas rojas, congestión nasal, conjuntivitis y tos.

En menores de 5 años y personas malnutridas puede generar complicaciones graves como neumonía, meningoencefalitis, convulsiones, ceguera o incluso la muerte.

Salud insiste en completar los esquemas de vacunación

Ante episodios sospechosos y circulación internacional del virus, Salud reiteró que la vacunación es la medida más segura y eficaz para cortar contagios, especialmente en lactantes y personas con inmunidad disminuida.

El Ministerio de Salud de la Nación recordó que:

Bebés de 6 a 11 meses que viajen a zonas con circulación de sarampión deben recibir una dosis cero de triple viral , que no puede postergarse.

Al cumplir 12 meses, deben recibir la dosis correspondiente del Calendario Nacional.

Otros esquemas recomendados

También se solicita mantener completos los esquemas para prevenir tos convulsa: