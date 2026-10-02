La preocupación por el futuro laboral de más de 600 trabajadores de todo el país volvió a quedar expuesta en Bariloche, donde ATE Río Negro realizó una manifestación frente al Hotel Islas Malvinas para exigir garantías de continuidad laboral en el contexto de la reestructuración de la obra social de las Fuerzas Armadas.

La protesta se llevó adelante luego de que autoridades nacionales confirmaran la continuidad de los puestos de trabajo al menos hasta el 5 de febrero de 2027. Sin embargo, el gremio consideró insuficiente esa definición y reclamó estabilidad laboral definitiva para todo el personal alcanzado por el proceso.

Desde ATE advirtieron que la incertidumbre afecta tanto a trabajadores contratados como a empleados de planta permanente con décadas de antigüedad. Según señalaron, algunos agentes acumulan más de 40 años de servicio y aún desconocen cuál será su situación una vez completada la reorganización administrativa.

El conflicto tiene origen en el Decreto 88, que dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de dos nuevos organismos: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad.

Como parte de esa transformación, el Ministerio de Defensa resolvió transferir distintos inmuebles pertenecientes a la ex IOSFA. Entre ellos se encuentra el Hotel Islas Malvinas de Bariloche, que quedó bajo la administración de la Dirección de Bienestar de la Armada.

El sindicato también expresó preocupación por la concentración de delegaciones en distintas provincias. Según denunciaron, el esquema pasará de 31 a 13 sedes en todo el país. En el caso de Río Negro y Neuquén, la atención quedaría centralizada en la capital neuquina, mientras continúan las dudas sobre el futuro de numerosos empleados vinculados a las estructuras que serán cerradas o reorganizadas.

“Vamos a defender cada puesto de trabajo”

El secretario gremial de ATE Río Negro, Romeo Aguiar, sostuvo que el sindicato seguirá reclamando garantías para todos los trabajadores involucrados. “La reestructuración de la obra social puede tener el diseño que las Fuerzas Armadas quieran, pero sepan que ATE va a defender el puesto de cada uno de los más de 600 trabajadores en el país”, afirmó.

En el mismo sentido, el delegado de la junta interna de ATE en la OSFA Bariloche, Alejandro Nayén, cuestionó la falta de precisiones oficiales respecto del destino laboral del personal una vez concluido el proceso de reorganización.