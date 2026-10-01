La reunión de la Mesa de la Función Pública realizada entre el Gobierno de Río Negro, ATE y UPCN terminó sin una oferta salarial para el último tramo del año y con fuertes cuestionamientos de los sindicatos estatales, que reclamaron una recomposición de haberes vinculada a la inflación y respuestas a distintas demandas laborales pendientes.

Desde ATE plantearon que los salarios deben continuar actualizándose de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que había sido aplicado en acuerdos anteriores. El gremio advirtió además que rubros esenciales como los alimentos, los alquileres y las tarifas de servicios registran incrementos por encima del promedio general de precios.

La organización también reiteró su rechazo al sistema obligatorio de control biométrico para registrar asistencia y pidió que se mantengan mecanismos alternativos para aquellos trabajadores que no puedan o no deseen incorporar sus datos biométricos. Además, reclamó la regularización de recategorizaciones pendientes y el pago retroactivo de deudas detectadas en distintos organismos provinciales.

Por su parte, UPCN expresó un fuerte malestar por la ausencia de una propuesta económica. El sindicato consideró “patética y mezquina” la decisión del Ejecutivo de convocar a una negociación salarial sin ofrecer mejoras concretas para los trabajadores y reclamó una recuperación real del salario.

Entre sus principales pedidos, UPCN solicitó incorporar progresivamente sumas no remunerativas al básico salarial, garantizar el impacto de la inflación de diciembre sobre el aguinaldo mediante un mecanismo de compensación y comenzar en diciembre la discusión salarial correspondiente a enero y febrero de 2027. También reclamó aumentos extraordinarios para las guardias de SENAF y Desarrollo Humano y la regularización de pagos pendientes en esos sectores.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana para continuar las negociaciones.

UnTER volvió a reclamar la apertura de la paritaria docente

Mientras el Gobierno retomó la negociación con ATE y UPCN, la conducción de UnTER volvió a cuestionar la falta de convocatoria a la paritaria docente. El sindicato sostuvo que mantener cerrada la mesa salarial constituye una decisión política y responsabilizó al Ejecutivo por profundizar el conflicto con el sector educativo.

La organización reclamó una convocatoria urgente para discutir recomposición salarial, condiciones laborales, problemas edilicios, situación jubilatoria y políticas educativas.