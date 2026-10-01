La Feria Municipal del Libro 2026 comienza hoy en Roca y se extenderá hasta el domingo 4 de octubre con una agenda que incluye presentaciones literarias, talleres, espectáculos musicales, actividades educativas y la presencia de reconocidas figuras de la cultura nacional. La propuesta se desarrollará en el Predio Ferial Municipal, ubicado en calle Cerro Tronador 260, con entrada libre y gratuita.

Bajo el lema “Leer entre bardas”, la octava edición reunirá a librerías, editoriales, instituciones y emprendedores en un espacio pensado para acercar la lectura y la producción cultural a toda la comunidad. Durante las cuatro jornadas se presentarán más de 20 libros y funcionarán 25 stands, además de carros gastronómicos, artesanos y emprendedores de las Cocinas Comunitarias.

Entre los invitados se destacan Juan Solá, Luis Pescetti, Gonzalo Heredia, Lala Pasquinelli, María O'Donnell, Marcelo Rocha, Viviana Rivero, Pedro Saborido y Hernán Casciari, quienes participarán de charlas, presentaciones y encuentros con el público.

La feria funcionará hoy y mañana hasta las 23 horas, el sábado de 10 a 23 y el domingo de 14 a 23. El predio contará con un auditorio con capacidad para 400 personas y dos carpas destinadas a talleres y actividades especiales. En total se desarrollarán 26 propuestas formativas y recreativas a lo largo del evento.

La Feria Municipal del Libro vuelve a reunir a escritores, lectores, editoriales y artistas en el Predio Ferial de Roca

Además de la programación literaria, habrá una nueva fecha de la Liga Municipal de Ajedrez, actividades deportivas al aire libre, propuestas destinadas a las infancias y espectáculos musicales que cerrarán cada jornada. También se realizará la presentación del libro y audiolibro "Quiero Decir 2025", junto con la entrega de premios del concurso impulsado por el Fondo Editorial Municipal.

Cómo participar y dónde estacionar

Las instituciones que formen parte del desfile cultural y de las actividades especiales tendrán espacios asignados dentro del predio. Para los visitantes que lleguen en vehículos, se habilitó un estacionamiento gratuito sobre calle Mercedario, con ingreso por Viterbori y capacidad para aproximadamente 500 automóviles.

También habrá espacios reservados para personas con movilidad reducida. Desde la organización se recordó que el estacionamiento sobre la margen norte de calle Tronador estará restringido y solo se permitirá el uso de la margen sur.