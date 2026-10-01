Alberto Weretilneck llegó a París junto a Javier Milei y parte de la comitiva de gobernadores que acompaña al Presidente en la Argentina Week, pero llevó bajo el brazo un anuncio propio: Río Negro licitará antes de fin de año la Zona Franca de Punta Colorada, en Sierra Grande a pocos metros de donde funcionará el puerto petrolero VMOS, con la intención de convertir la gigantesca infraestructura energética que avanza sobre la costa rionegrina en algo más que caños, petróleo y barcos cargados rumbo al exterior.

La escena no fue menor. Weretilneck compartió en París la vidriera internacional con Milei y con otros gobernadores que viajaron para mostrar ante empresarios e inversores europeos los recursos y proyectos de sus provincias. Son 13 mandatarios provinciales, además del jefe de Gobierno porteño y la vicegobernadora de Córdoba, que participan de la agenda organizada en torno a la Argentina Week.

En ese contexto, el gobernador rionegrino se sentó en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un panel que tenía un título acorde al momento: "El gas argentino en el mercado mundial". Allí compartió escenario con Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén; Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy; y Egbert Laege, CEO de SEFE Group.

Y fue justamente desde esa vidriera internacional donde Weretilneck puso sobre la mesa la Zona Franca. La apuesta oficial es que Punta Colorada no sea solamente el punto final de grandes obras energéticas, sino el lugar donde empiece a aparecer otra actividad alrededor de ellas: industria, logística, servicios, proveedores y nuevas inversiones.

Porque detrás del anuncio hay una idea que el Gobierno rionegrino viene intentando instalar: que los rionegrinos no se limiten a mirar pasar los caños ni a ver cómo se cargan los barcos. La pretensión es que el movimiento de dólares que generen los proyectos energéticos deje también empresas, trabajo y actividad económica dentro de la provincia.

Para eso, la futura Zona Franca tendrá una concesión inicial de 30 años, con posibilidad de extenderla durante otros 10. El esquema contempla además una inversión mínima inicial de 10 millones de dólares. No se trata, por lo tanto, de una obra provincial más: el Gobierno pretende atraer a un operador privado para desarrollar durante décadas una plataforma vinculada al comercio exterior y a la actividad industrial.

Además, Weretilneck habló de lo que viene después del petróleo y el gas. En su exposición planteó la necesidad de comenzar a pensar en petroquímica y otros proyectos asociados a las inversiones que se están desplegando sobre la costa rionegrina. El mensaje apunta a una segunda etapa: aprovechar la infraestructura energética para intentar sumar producción y valor agregado.

Y ahí aparece el verdadero desafío. Una cosa es anunciar una licitación internacional desde París, delante de empresarios y funcionarios; otra muy distinta será conseguir inversores, adjudicar la concesión, ejecutar las obras y lograr que las empresas efectivamente se radiquen en Punta Colorada.

La Zona Franca, además, no apareció de la nada en la agenda provincial. Su creación tiene antecedentes formales que se remontan al convenio de adhesión firmado entre Nación y Río Negro en diciembre de 2021. La Legislatura provincial también avanzó posteriormente sobre los terrenos destinados al proyecto.

Mientras tanto, la gira de París le permitió a Weretilneck jugar en dos escenarios al mismo tiempo. Acompañó a Milei en una misión nacional destinada a seducir inversiones europeas y, al mismo tiempo, utilizó esa vidriera para vender su propio paquete de proyectos rionegrinos. El gobernador llegó con la infraestructura energética de Punta Colorada, el desarrollo del Vaca Muerta Oil Sur y los proyectos de GNL como parte de la oferta provincial.

Weretilneck, Figueroa y los otros gobernadores en el Palacio del Elíseo antes de la recepción de Emmanuel Macron

De hecho, desde París el mandatario presentó a Río Negro como una provincia que ya tiene proyectos en marcha y no solamente promesas sobre el papel. La estrategia oficial busca mostrar ante los inversores una costa rionegrina que podría concentrar en los próximos años petróleo, gas, exportaciones e infraestructura portuaria.

Ahora bien, el anuncio de la Zona Franca abre también una pregunta incómoda que París no responde: ¿cuánto de esa futura riqueza quedará realmente en Río Negro?

El propio Weretilneck puso la vara alta cuando habló de empleo local, proveedores rionegrinos y participación de las pymes. Esa será, en definitiva, una de las cuestiones que habrá que mirar cuando aparezcan los pliegos de la licitación: qué se exigirá al futuro concesionario, qué inversión deberá realizar, qué beneficios tendrá y qué condiciones tendrá que cumplir para que el proyecto no quede reducido a una plataforma logística al servicio de las grandes exportaciones.

Por ahora, la postal es la de Weretilneck en París, sentado junto a Figueroa y empresarios del sector energético, mientras Milei intenta convencer a Europa de que Argentina es terreno fértil para nuevas inversiones. Y en medio de esa vidriera internacional, Río Negro puso una ficha fuerte sobre la mesa: una Zona Franca de Punta Colorada pensada para capturar parte del negocio que se viene detrás de los grandes caños y los barcos.

El anuncio está hecho. La licitación será el próximo capítulo y allí empezará a verse cuánto hay de proyecto, cuánto de inversión y cuánto de negocio concreto para Río Negro.