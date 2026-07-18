¿Sabés cómo salir? El Parque Nacional Lanín te invita a disfrutar de su escape room durante las vacaciones de invierno

Este lunes 20 de julio, ya cuando la Copa Mundial de la FIFA 2026 haya concluido y todos corran por los regalos del Día del Amigo, los adultos tendrán una actividad extra a la de sus rutinas habituales: encontrar qué hacer para entretener a los más chicos de la familia durante estas vacaciones de invierno. En este escenario, el Parque Nacional Lanín tiene una propuesta ideal: una sala de escape o escape room ubicada en la sede del Museo y Centro de Visitantes.

La iniciativa invita a vecinos y turistas a vivir una experiencia interactiva donde el ingenio, la observación y el trabajo en equipo serán claves para superar distintos desafíos. Además de la diversión, la actividad permite descubrir aspectos del patrimonio natural y cultural que hacen único al Parque Nacional Lanín, uno de los destinos más visitados de la Patagonia.

Escape Room en San Martín de los Andes: fechas y horarios

La actividad se desarrollará en el Museo y Centro de Visitantes del Parque Nacional Lanín, ubicado en Emilio Frey 749, en San Martín de los Andes.

Las tres fechas programadas son:

20 y 22 de julio , de 12 a 15 horas, para toda la familia.

, de 12 a 15 horas, para toda la familia. 24 de julio, de 12 a 15 horas, destinada especialmente a adolescentes.

La propuesta forma parte de las actividades organizadas para las vacaciones de invierno y busca acercar a niños, jóvenes y adultos al conocimiento de la naturaleza y la historia local mediante una experiencia diferente.

El flyer con los horarios de las fechas programadas para la actividad de escape room - Foto: Instagram Parque Nacional Lanín

Una alternativa ideal para disfrutar en vacaciones de invierno

Mientras la nieve sigue siendo una de las principales atracciones de la temporada en destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche, esta experiencia aparece como una excelente opción para quienes buscan actividades bajo techo, educativas y entretenidas.

El formato de sala de escape se ha convertido en una tendencia mundial entre familias y grupos de amigos, ya que combina acertijos, desafíos y trabajo colaborativo en un tiempo determinado. Y en la cordillera habrá una buena oportunidad para probarlo.

Cómo inscribirse para participar en la escape room

Desde el Parque Nacional Lanín informaron que quienes deseen participar pueden solicitar información e inscribirse de lunes a viernes, de 9 a 17.

Los contactos habilitados son:

Teléfono: +54 (02972) 420664, internos 105 y 106.

+54 (02972) 420664, internos 105 y 106. Correo electrónico: bibliotecalanin@apn.gob.ar.

Vacaciones con naturaleza, aprendizaje y diversión

San Martín de los Andes ofrece durante el invierno una amplia agenda de propuestas para residentes y visitantes. Entre paseos por paisajes nevados, gastronomía patagónica y actividades recreativas, la escape room del Parque Nacional Lanín suma una experiencia original para compartir en familia y descubrir, jugando, algunos de los secretos mejor guardados de uno de los parques nacionales más emblemáticos de la Argentina.