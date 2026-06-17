La pasión por la Selección Argentina se adueñó del corazón de Bariloche. Vecinos, turistas y familias completas se reunieron frente a una pantalla gigante instalada en el Centro Cívico. Tanbién estuvo el intendente Walter Cortés que vio el triunfo frente a Argelia, entre la gente.

Desde mucho antes del pitazo inicial comenzaron a llegar personas con camisetas albicelestes, banderas y todo tipo de elementos para acompañar al seleccionado. El movimiento fue creciendo con el correr de los minutos hasta generar una postal impactante en pleno centro de la ciudad, donde residentes y visitantes compartieron una misma pasión futbolera.

Cortés recorrió el sector y se mezcló entre quienes se acercaron para vivir la experiencia. Antes del comienzo del encuentro, tomó el micrófono y saludó a vecinos y turistas.

El.intendnete se mostró optimista por la llegada de la nieve y por el arribo de miles de visitantes que se esperan para las próximas semanas, cuando Bariloche vuelva a convertirse en uno de los destinos más elegidos del país durante el invierno.

Mientras tanto, la pantalla gigante se transformó en el gran imán de la jornada. Cada jugada fue seguida con atención por cientos de personas que compartieron nervios, festejos y emociones en un ambiente que mantuvo un marcado perfil familiar. Grupos de amigos, parejas, niños y visitantes de distintos puntos del país encontraron un lugar para vivir el partido de manera colectiva.