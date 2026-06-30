El invierno mostró toda su fuerza este martes en la cordillera de Río Negro. Una intensa nevada cubrió el cerro Catedral desde la base hasta la cumbre y dejó las primeras postales completamente blancas de la temporada 2026. Con temperaturas que oscilaron entre los -5°C y -7°C, el paisaje cambió por completo y volvió a despertar la ilusión de miles de fanáticos del esquí y el snowboard que esperan la apertura de la montaña.

Las precipitaciones comenzaron durante la mañana y se extendieron por todo el complejo, donde desde hace semanas ya se venía trabajando con nieve técnica para acondicionar el sector de Principiantes. Sin embargo, esta fue la nevada más importante del invierno y alimenta las expectativas de que las pistas puedan habilitarse en los próximos días si las condiciones continúan mejorando.

Mientras tanto, desde Catedral Alta Patagonia y el Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral continúan monitoreando la evolución del clima. Aunque la montaña ya luce completamente blanca, todavía consideran que no existe el espesor de nieve suficiente para garantizar una apertura segura para esquiadores y snowboardistas.

Por contrato, la temporada invernal debe extenderse durante 90 días a partir del 1 de julio. Sin embargo, las autoridades aclararon que la seguridad es la prioridad y que las pistas no podrán abrir hasta que las condiciones sean las adecuadas. Por ahora, el acceso permanece habilitado únicamente para peatones.

La nevada también comenzó a transformar otros sectores de la provincia. La Ruta Nacional 23 empezó a cubrirse de blanco y regaló impactantes imágenes del camino hacia la cordillera. El gobernador Alberto Weretilneck celebró la llegada del invierno a través de sus redes sociales y pidió a quienes viajen que extremen las medidas de precaución.

"La nieve ya empezó a cubrir la Ruta 23 y regala postales increíbles camino a la cordillera. El invierno llegó a Río Negro y transforma cada kilómetro en un paisaje único. Si viajás, hacelo con mucha precaución: respetá las indicaciones de Vialidad, reducí la velocidad y verificá el estado de la ruta antes de salir", publicó el mandatario.

La nieve también alcanzó la zona sur de Bariloche y el acceso al cerro Tronador, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Allí las autoridades advirtieron sobre la presencia de hielo en distintos caminos de montaña, especialmente en los circuitos hacia Challhuaco, Tronador y Cascada de los Alerces.

Desde la Intendencia del Parque recordaron que es obligatorio portar cadenas para ingresar a esos sectores y anticiparon que se realizarán controles en distintos accesos. Además, recomendaron circular únicamente con vehículos aptos para caminos de montaña, neumáticos en buen estado y conductores con experiencia en manejo sobre nieve y hielo.