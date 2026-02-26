Avanza a buen ritmo la Comisaría Cuarta de Alta Barda con una inversión de $2.400 millones

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso y el coordinador del Ministerio de Infraestructura, Gonzalo Peralta, realizaron una recorrida por la obra del nuevo edificio de la Comisaría Cuarta, ubicada en el barrio Alta Barda de Neuquén, a fin de supervisar el avance de los trabajos.



Actualmente, el proyecto presenta un 35,6% de avance y permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal policial y la atención a la comunidad.



La obra, que se ejecuta en la intersección de las avenidas Las Flores y Los Pensamientos, contempla la construcción de un edificio totalmente nuevo de 1.005 metros cuadrados. Para la realización de este proyecto la Provincia invertirá más $2.399 millones y se espera que esté lista en la segunda mitad del año.



Esta intervención responde a una demanda histórica de los vecinos del sector, ya que la Comisaría fue creada hace 38 años y requería una infraestructura acorde a las necesidades actuales. En el predio funcionaban la Comisaría Nº 4 y el área de Toxicomanía, cuyos edificios fueron demolidos para dar paso a la nueva construcción.



El nuevo edificio incorporará espacios específicos para optimizar el servicio, entre ellos una oficina de violencia de género con dependencias propias y patio interno. Además, contará con áreas de recepción, móviles y secuestros, sector operativo, jefatura, alcaldía, estacionamiento, quincho y archivo.



El diseño prevé tres accesos diferenciados: uno peatonal principal sobre avenida Las Flores para la atención al público; otro vehicular sobre la misma avenida para los móviles policiales; y un tercer acceso vehicular por calle Los Pensamientos destinado al sector de detención. También se proyectaron espacios verdes que jerarquizan el ingreso principal y mejoran la integración urbana.



En materia de infraestructura, la obra incluye sistema de riego por goteo automatizado y calefacción mediante calderas con piso radiante, con equipamiento inverter y refrigerante ecológico.



El nuevo edificio permitirá fortalecer la presencia institucional en el barrio y brindar un servicio más eficiente y adecuado a las demandas actuales de la comunidad. Además, forma parte del plan del Ejecutivo de mejorar y modernización de las dependencias de seguridad en toda la Provincia.



