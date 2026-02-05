En la madrugada del miércoles, personal del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) que patrullaba la zona de calle Tres Arroyos y Estado de Israel en Cipolletti detectó un vehículo con la alarma activada y daños visibles en una ventanilla y en una de sus puertas. Se trataba de un automóvil Fiat Cronos de color blanco, que presentaba signos de haber sido violentado.

Mientras se verificaba la situación, los efectivos observaron a un hombre que circulaba de manera peatonal en las inmediaciones. Al notar la presencia policial, aceleró su paso, lo que motivó su interceptación. En ese momento, los uniformados constataron que tenía una lesión en una de sus manos, por lo que fue identificado y retenido en el lugar.

Minutos más tarde, personal del Destacamento 114º logró ubicar al propietario del vehículo, quien se presentó en el sitio y denunció que le habían sustraído una suma de dinero que se encontraba en el interior del rodado. Según su declaración, el faltante era de $1.200.000, un fajo de billetes guardado en la gaveta.

Al ser consultado, el sospechoso aprehendido manifestó que se había deshecho del dinero en un descampado cercano. De inmediato se dispuso un rastrillaje en la zona, aunque el operativo no permitió dar con el efectivo denunciado como sustraído.

El sujeto quedó detenido a disposición de la justicia

La fiscalía de turno fue notificada del procedimiento y ordenó la realización de entrevistas, declaraciones y el relevamiento de cámaras de seguridad para esclarecer el hecho. Además, se dispuso la recepción formal de la denuncia penal al damnificado y la intervención del gabinete especializado que trabajó sobre el vehículo dañado.

El caso se encuentra bajo investigación y las autoridades judiciales avanzan en la recopilación de pruebas para determinar responsabilidades.