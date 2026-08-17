Día del Niño en Neuquén: hubo menos ventas pese a descuentos de hasta 40%

Las ventas del Día del Niño 2026 en Neuquén registraron una caída promedio del 4% en unidades respecto de la misma fecha de 2025, según un relevamiento realizado por el Observatorio Económico de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN).

El resultado corresponde a los comercios de la ciudad de Neuquén y muestra una nueva retracción en una fecha comercial considerada estratégica para el sector. La particularidad es que la comparación se realiza contra un Día del Niño 2025 que ya había sido evaluado como de bajo desempeño.

El relevamiento tomó en cuenta las ventas en unidades, el ticket promedio, los medios de pago, las promociones comerciales y el comportamiento del comercio electrónico durante la fecha. El sábado 15 de agosto, jornada previa al Día del Niño, concentró el mayor volumen de operaciones.

El ticket promedio alcanzó los $56.000, mientras que las tarjetas de crédito explicaron el 65% de las operaciones. Débito y billeteras virtuales representaron el 30% y el efectivo apenas el 5%.

El crédito fue el principal sostén de las compras

La estructura de medios de pago es uno de los datos centrales del relevamiento de ACIPAN.

Medio de pago y Participación:

Tarjeta de crédito 65%

Débito y billeteras virtuales 30%

Efectivo 5%

El predominio de la tarjeta de crédito muestra que una parte importante del consumo de la fecha se realizó mediante financiación, en lugar de utilizar únicamente dinero disponible al momento de la compra.

Con un ticket promedio de $56.000, las condiciones de financiación adquirieron especial importancia para sostener las operaciones en una fecha en la que los comercios buscaban captar consumidores con presupuestos más ajustados.

El dato también deja planteado un interrogante para los próximos meses: cuánto margen tendrán las familias para afrontar nuevas compras si una parte creciente del consumo de fechas especiales se realiza con crédito.

Los comercios ofrecieron descuentos de hasta 40%

La caída de las unidades vendidas se produjo pese a una estrategia comercial particularmente agresiva.

Los comercios neuquinos utilizaron descuentos de hasta el 40%, promociones y planes de financiación extendida con tarjetas de crédito para intentar sostener la demanda durante la previa y el fin de semana de la celebración.

El relevamiento de ACIPAN interpreta que el resultado no responde a una ausencia de promociones o incentivos. Por el contrario, el sector comercial desplegó herramientas para estimular las compras y, aun así, las unidades vendidas terminaron 4% por debajo del año anterior.

Esto coloca al poder de compra de los consumidores en el centro del análisis sobre el desempeño de la fecha.

El sábado 15 de agosto concentró las ventas

El sábado 15 de agosto fue el día de mayor volumen de ventas del relevamiento.

El comportamiento confirma la concentración de compras durante las horas y jornadas inmediatamente anteriores a las fechas especiales. Para los comercios, este patrón tiene una consecuencia concreta: las promociones y acciones de captación pueden tener un impacto mayor cuando se concentran en los momentos de mayor intención de compra.

En este caso, la jornada previa al Día del Niño resultó más dinámica que los días anteriores de la semana.

El comercio electrónico creció 55%, pero todavía no reemplaza al local físico

Uno de los resultados más llamativos del relevamiento fue el crecimiento del comercio electrónico, que aumentó 55% interanual.

Sin embargo, el canal digital todavía representa solamente el 23% de las ventas totales. Es decir, aproximadamente tres de cada cuatro operaciones continúan vinculadas al canal presencial.

La combinación de ambos datos permite descartar una explicación simple de la caída: el retroceso de las ventas físicas no puede atribuirse exclusivamente a un traslado masivo del consumo hacia Internet.

El comercio electrónico creció con fuerza, pero todavía funciona como un canal complementario dentro de la estructura comercial neuquina.

Dos años consecutivos de una fecha comercial debilitada

El dato de 2026 adquiere mayor relevancia cuando se incorpora el antecedente inmediato.

El Día del Niño 2025 ya había sido señalado como una fecha de bajo desempeño por los comerciantes relevados por ACIPAN. Por lo tanto, el descenso de otro 4% en 2026 no ocurre sobre un año de ventas excepcionalmente alto, sino sobre una base que ya había sido considerada débil.

El panorama local coincide además con un escenario nacional de consumo cauteloso. En 2025, un relevamiento de CAME había registrado una caída de 0,3% en las ventas de juguetes por el Día del Niño, mientras la Cámara Argentina de la Industria del Juguete había informado un retroceso de 5,2%.

En Neuquén, el relevamiento de ACIPAN permite agregar una particularidad: la retracción se mantiene pese a una fuerte utilización de promociones y financiación.

Qué significa el predominio de la tarjeta de crédito

El 65% de las operaciones realizadas con tarjeta de crédito es uno de los datos que deberá seguirse en las próximas fechas comerciales.

Para los comercios, la financiación puede funcionar como una herramienta para evitar una caída todavía mayor de las ventas. Para los consumidores, permite concretar compras que podrían postergarse si dependieran exclusivamente del ingreso disponible del mes.

La evolución de este indicador será especialmente relevante de cara a fechas como el Día de la Madre y las fiestas de fin de año, cuando tradicionalmente aumenta el volumen de consumo.

El crecimiento del crédito utilizado para compras no permite por sí solo determinar el nivel de endeudamiento de los hogares, pero sí muestra que la financiación ocupa un lugar central en la decisión de compra.

El comercio electrónico abre una oportunidad para los negocios locales

El crecimiento del 55% interanual del canal online también deja una señal para los comerciantes.

Con una participación del 23%, el comercio electrónico todavía tiene margen para crecer dentro de los negocios neuquinos. El desafío consiste en integrar la venta digital con el local físico, las promociones y la fidelización de clientes.

El dato resulta particularmente relevante porque el crecimiento online no implicó que el consumidor abandonara masivamente los comercios presenciales. Los dos canales convivieron durante la fecha.

El Día del Niño 2026 deja así tres datos centrales para el comercio neuquino: las unidades vendidas cayeron 4%, el ticket promedio fue de $56.000 y el 65% de las operaciones se realizó con tarjeta de crédito.

Al mismo tiempo, el comercio electrónico mostró un fuerte crecimiento, aunque todavía representa el 23% del total, mientras que los descuentos llegaron hasta el 40%.

El próximo desafío para los comercios será determinar si esta combinación de promociones, financiación y canales digitales alcanza para recuperar volumen durante las siguientes fechas comerciales. La evolución del consumo durante los próximos meses permitirá saber si el resultado del Día del Niño fue parte de una tendencia más prolongada o una fotografía puntual de la demanda.