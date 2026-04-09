Los viñedos, tan tradicionales de la zona del Alto Valle, han creado vida en la zona, con naturaleza, economía, trabajos y desarollo urbano que permitió asentar ciudades alrededor de estos espacios. Hoy en día las bodegas siguen ocupando un gran lugar en la actividad económica de la región, pero también son espacio de turismo, encuentro y gastronomía, fusionando historia en un solo lugar.

Desde la Bodega Gerome Marteau, que hoy funciona como restó, café y museo, Marcelo Marteau destaca la necesidad de mantener viva la historia de quienes llegaron a transformar el desierto en valle, muchos de ellos inmigrantes, que trabajaron duramente para que hoy se pueda vivir de esta actividad.

Cómo surgió la bodega

La bodega se ubica en La Falda, en Cipolletti, y fue fundada en 1910 por Bernando Herzig. En una entrevista exclusiva del programa "Nos Vamos" del Canal 24/7 Noticias, Marteau relata:

"Vino dese Alemania en ese año, con 18 años, seducido por el potencial que presentaba el valle a pesar de que no estaba el riego", y agrega "muchos inmigrantes empezaron a llegar para instalarse, desarrollar su vida y apostar no solo por sus empresas sino por lo social", destaca Marcelo.

El trabajo en la bodega, que llegó a producir 1 millón de litros, se pausó en el 1980 ya que las hectáreas de materia prima (alrededor de 130) se perdieron por tres heladas consecutivas y otro año de granizo. Esto provocó que se quiebre el stock y que la producción se vea desestabilizada.

En el 2000, 20 años después, Jorge Herzig volvió a poner en valor el lugar, transformándolo en museo y sumándolo a la Ruta del vino, como un atractivo turístico donde se puede recorrer y comer.

La reapertura: entre la historia y la modernidad

Luego del fallecimiento de Jorge, surgió "Gerome Marteau", reinventando lo que se hacía hace años en el mismo lugar pero con una nueva impronta.

"La bodega estaba cerrada hace varios años por el fallecimiento de Jorge, nos encontramos con un lugar con una historia muy linda, tenía mucho potencial para volver a abrir sus puertas y volver a ponerla en valor". Para ello se hicieron obras de infraestructura y pensaron en un nuevo concepto para la reapertura, en este caso un "multiespacio".

Toda la renovación se realizó buscando mantener la esencia de la historia y la antigüedad, pero agregándole modernización. Marteau enfatiza en que fue difícil encontrar el balance entre ambas cosas, pero que fue un trabajo en equipo y que hoy se siguen haciendo refacciones y mejoras.

En caso de ir a visitar la bodega, se encontrarán con propuestas de café, restó en la sala de toneles y un museo que recorre la bodega. Hay desayuno, merienda, almuerzo y cena, también visitas guiadas y un patio para disfrutar.