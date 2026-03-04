La Vendimia Neuquina 2026 ya comienza a palpitarse y desde la organización confirmaron las 25 bodegas que formarán parte de una nueva edición de la tradicional celebración del vino en la provincia. El evento, que reúne a productores, enólogos, turistas y amantes del vino, volverá a poner en escena la identidad vitivinícola del Alto Valle y de la Patagonia en Casino Magic, Neuquén.

Entre las bodegas regionales confirmadas se encuentran referentes históricos y proyectos emergentes que consolidan el crecimiento del sector en Neuquén y Río Negro.

Cuáles son las bodegas regionales confirmadas:

Familia Schroeder

Bodega Malma

Pujante – Viñedos Patagónicos

Fincas del Limay

Bodega Chacra

Bodega Patritti

Humberto Canale

Mabellini Wines

Ribera del Cuarzo

Sanchez Carrillo

Cuáles son las bodegas invitadas de otras provincias:

Catena Zapata

Susana Balbo Wines

Family Wines

María Codorníu

Laureano Gómez

Bodega Salentein

Doña Paula

Algodón Wines

Bodega Séptima

Vistalba

Beberbien

Con esta grilla confirmada, la Vendimia Neuquina 2026 promete una propuesta amplia que abarcará distintos estilos: desde Pinot Noir y Merlot patagónicos hasta Malbecs de altura y espumantes de reconocida trayectoria. La fiesta, que cada año convoca a miles de personas, incluirá degustaciones, espectáculos artísticos, propuestas gastronómicas y espacios de promoción turística, consolidándose como uno de los eventos vitivinícolas más importantes del sur argentino.

Desde la organización destacaron que la presencia de 25 bodegas confirma el crecimiento sostenido de la actividad en la región y refuerza el posicionamiento de la Patagonia como un polo productor de vinos de calidad, con identidad propia y reconocimiento a nivel nacional e internacional.