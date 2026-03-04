La Vendimia Neuquina 2026 ya comienza a palpitarse y desde la organización confirmaron las 25 bodegas que formarán parte de una nueva edición de la tradicional celebración del vino en la provincia. El evento, que reúne a productores, enólogos, turistas y amantes del vino, volverá a poner en escena la identidad vitivinícola del Alto Valle y de la Patagonia en Casino Magic, Neuquén.
Entre las bodegas regionales confirmadas se encuentran referentes históricos y proyectos emergentes que consolidan el crecimiento del sector en Neuquén y Río Negro.
Cuáles son las bodegas regionales confirmadas:
-
Familia Schroeder
-
Bodega Malma
-
Pujante – Viñedos Patagónicos
-
Fincas del Limay
-
Bodega Chacra
-
Bodega Patritti
-
Humberto Canale
-
Mabellini Wines
-
Ribera del Cuarzo
-
Sanchez Carrillo
Cuáles son las bodegas invitadas de otras provincias:
-
Catena Zapata
-
Susana Balbo Wines
-
Family Wines
-
María Codorníu
-
Laureano Gómez
-
Bodega Salentein
-
Doña Paula
-
Algodón Wines
-
Bodega Séptima
-
Vistalba
-
Beberbien
Con esta grilla confirmada, la Vendimia Neuquina 2026 promete una propuesta amplia que abarcará distintos estilos: desde Pinot Noir y Merlot patagónicos hasta Malbecs de altura y espumantes de reconocida trayectoria. La fiesta, que cada año convoca a miles de personas, incluirá degustaciones, espectáculos artísticos, propuestas gastronómicas y espacios de promoción turística, consolidándose como uno de los eventos vitivinícolas más importantes del sur argentino.
Desde la organización destacaron que la presencia de 25 bodegas confirma el crecimiento sostenido de la actividad en la región y refuerza el posicionamiento de la Patagonia como un polo productor de vinos de calidad, con identidad propia y reconocimiento a nivel nacional e internacional.