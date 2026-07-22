El Boleto Neuquino Gratuito inicia su período de revalidación para estudiantes terciarios y universitarios

Desde el lunes 27 de julio y hasta el 31 de agosto, los estudiantes de nivel superior (terciario y universitario), podrán autogestionar la revalidación del Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG). Actualmente, se registran 2.929 inscripciones de estudiantes del nivel superior aprobadas.

Este trámite sólo alcanza a estudiantes del nivel superior (terciario y universitario), quienes deberán presentar el certificado de alumno regular con fecha a partir del 27 de julio de 2026, que deberá tener sello y firma de la institución educativa donde se cursa. En caso de no revalidar el beneficio, el 1 de septiembre quedará bloqueado de manera automática. Para el resto de los niveles educativos no es necesario revalidar el boleto.

El trámite deberá realizarse en el sitio www.economianqn.gob.ar/beng

Además, durante el segundo semestre seguirá abierto el registro de nuevas inscripciones que se realiza en el mismo sitio web. En este caso, se deberá subir foto del DNI (dorso y anverso), certificado que acredite su domicilio particular, y certificado de alumno regular de la institución donde se cursa de manera presencial (con información de los días de asistencia a clase y datos del establecimiento).

Durante el segundo semestre continuará abierta la inscripción para nuevos beneficiarios que cumplan con los requisitos del programa.

Se recuerda que la institución educativa de destino no debe superar los 250 kilómetros de distancia dentro de la provincia del Neuquén. Asimismo, se informa que, tanto para el trámite de revalidación como para nuevas inscripciones, los postulantes recibirán un mail de confirmación.

“Desde Juventud seguimos fortaleciendo esta política pública con enfoque de derechos que garantiza el acompañamiento en el aprendizaje de estudiantes y que es prioridad en la gestión de trabajo de nuestro gobernador Rolando Figueroa”, aseguró la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende.

Políticas para el bienestar educativo

El BENG es implementado por los ministerios de Economía, Producción e Industria, con el trabajo de la dirección provincial de Transporte; de Educación; y de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la subsecretaría de Juventud, cuya función es validar y aprobar las tramitaciones que se realizan. Además, los organismos involucrados realizan el monitoreo permanente sobre el uso del beneficio por parte de los usuarios.

Este programa es otra de las políticas públicas que el Gobierno provincial ejecuta para acompañar e igualar oportunidades para estudiantes de toda la provincia, al igual que las becas Gregorio Álvarez.

Las personas interesadas en obtener más información, pueden realizar sus consultas a través del correo beng@haciendanqn.gob.ar.