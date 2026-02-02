Arrancó el trámite para el boleto estudiantil

Con el calendario escolar cada vez más cerca, la Municipalidad de Neuquén activó el proceso para acceder al Boleto Estudiantil Neuquino (BEN), que permite viajar en transporte público sin costo a estudiantes de distintos niveles educativos.

La gestión se realiza de manera online a través de la página oficial del municipio. Desde el Ejecutivo local remarcaron que todos los beneficiarios, incluso quienes ya contaban con el boleto en años anteriores, deben completar el trámite nuevamente debido a la implementación de una nueva tarjeta.

“Los beneficiarios del boleto estudiantil gratuito tienen que iniciar el trámite en la página, quienes lo hacen por primera vez deben presentar el DNI, el certificado de escolaridad y certificado de vacunación completo”, explicó la jefa de Gabinete, María Pascualini, en diálogo con la AM550.

Una nueva tarjeta para todos los beneficiarios

El sistema incorpora una tarjeta física renovada, denominada BEN, que será obligatoria para utilizar el beneficio durante este ciclo lectivo. Quienes ya estaban incluidos en el programa deben reinscribirse a través de la plataforma Muni Express.

“Quienes ya tienen el beneficio se inscriben nuevamente en Muni Express, van a recibir correo, y a partir del 18 de febrero pueden retirar la tarjeta física en cuatro sedes. Vamos a tener una tarjeta especial, que se llama BEN”, detalló Pascualini.

La entrega comenzará el 18 de febrero y se realizará en cuatro puntos de la ciudad: la Municipalidad del centro, la ETON, el SAF de Confluencia y la sucursal municipal de la calle Godoy, en el oeste de la ciudad.

Alcance masivo y respaldo presupuestario

El beneficio tendrá un alcance amplio dentro de la comunidad educativa local. Desde el municipio precisaron que se emitirán alrededor de 50 mil tarjetas para estudiantes de nivel primario, secundario y universitario.

“Es muy importante el para Neuquén acompañar a los estudiantes, con 50 mil tarjetas. La municipalidad de Neuquén invierte 2.349.000 pesos por alumno. Lo hacemos porque tenemos superávit y esta es una de las políticas públicas más importantes de la municipalidad de Neuquén”, señaló la funcionaria.

Kits escolares: fechas y requisito clave

Junto con la implementación de la nueva tarjeta, el municipio confirmó el inicio de la entrega de kits escolares. Para retirarlos, será necesario contar previamente con la tarjeta BEN física. La entrega inicia el 19 de febrero, un día después de iniciada la entrega de las BEN.

“El 98 de febrero es muy importante porque desde esa fecha se empieza a entregar, y para entregarles el kit ya tienen que tener la nueva BEN, a partir del 19 de febrero se entregan los kits, que son iguales que el año pasado”, indicó Pascualini.

De esta manera, el inicio del ciclo lectivo llegará acompañado por la puesta en marcha del boleto gratuito y la distribución de materiales escolares, dos herramientas que impactan de lleno en la organización diaria de miles de familias neuquinas.