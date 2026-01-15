¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 15 de Enero, Neuquén, Argentina
Incendios en la patagonia

Bomberos de El Hoyo alertaron por colectas fraudulentas a su nombre

En los últimos días, detectaron publicaciones en redes sociales donde indicaban que se recibían donaciones en cuentas de personas que no tienen ninguna relación con el cuartel.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 18:57
Lamentaron la situación por el perjuicio que realiza a la comunidad y la confusión que genera. 

Bomberos Voluntarios de El Hoyo advirtieron que están circulando colectas fraudulentas, donde se falsamente dicen ser a su nombre pero con otros destinatarios. En un comunicado difundido en redes sociales aclararon que no autorizaron a ninguna persona, grupo ni cuenta particular a realizar campañas ni pedidos de dinero.

"En las últimas horas ha circulado material utilizando nuestra imagen institucional para solicitar aportes económicos por medios que no pertenecen ni están vinculados a esta Asociación", destacaron. Lamentaron la situación por el perjuicio que realiza a la comunidad y la confusión que genera. 

La única cuenta oficial habilitada para recibir donaciones es al alias bomberoselhoyo (CUIT: 30-67034426-2), resaltaron que "cualquier otra solicitud de dinero no cuenta con nuestro aval". El comunicado cierra agradeciendo a quienes alertaron y a la comunidad que, con buena fe, busca colaborar. 

 

