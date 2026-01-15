Bomberos Voluntarios de El Hoyo advirtieron que están circulando colectas fraudulentas, donde se falsamente dicen ser a su nombre pero con otros destinatarios. En un comunicado difundido en redes sociales aclararon que no autorizaron a ninguna persona, grupo ni cuenta particular a realizar campañas ni pedidos de dinero.

"En las últimas horas ha circulado material utilizando nuestra imagen institucional para solicitar aportes económicos por medios que no pertenecen ni están vinculados a esta Asociación", destacaron. Lamentaron la situación por el perjuicio que realiza a la comunidad y la confusión que genera.

La única cuenta oficial habilitada para recibir donaciones es al alias bomberoselhoyo (CUIT: 30-67034426-2), resaltaron que "cualquier otra solicitud de dinero no cuenta con nuestro aval". El comunicado cierra agradeciendo a quienes alertaron y a la comunidad que, con buena fe, busca colaborar.