Jueves 15 de Enero, Neuquén, Argentina
INCENDIOS EN LA PATAGONIA

El gobernador de Chubut confirmó que el incendio en Puerto Patriada está contenido al 100%

Así lo anunció el gobernador de Chubut en una publicación que hizo en sus redes sociales. El mandatario valoró el trabajo de los brigadistas, bomberos y equipos de salud.

Por Redacción

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 13:21
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres confirmó que el incendio en el parador de Puerto Patriada, al noroeste de la provincia patagónica, está contenido al 100%. Así lo anunció en una publicación que hizo en sus redes sociales.

“Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno, con más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, ocho medios aéreos desplegados en los puntos más críticos, maquinaria pesada y unidades móviles, Vialidad Provincial y equipos de salud que estuvieron presentes en la zona desde el día uno”, expresó el mandatario patagónico.

Además señaló: “En las últimas horas la lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén”.

Y agregó: “Por eso quiero destacar el profesionalismo del Comité de Emergencia, integrado de forma conjunta con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, reconocer la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense que estuvo espalda con espalda desde el primer momento, y agradecer especialmente a los intendentes y a todos los que trabajaron sin descanso en uno de los incendios más graves de los últimos años”.

“A partir de mañana comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas, para que nuestra Comarca Andina pueda volver a la normalidad”, concluyó.

 

