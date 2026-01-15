El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este jueves que el brutal incendio de Puerto Patriada ya está contenido en su totalidad. El episodio se extendió por semanas y arrasó con miles de hectáreas. Trabajaron 650 brigadistas y ocho medios aéreos.

Mientras tanto el fuego en el Parque Nacional Los Alerces continúa activo, a pesar de la lluvia. Este jueves se intensificaron los trabajos en todos los frentes, con 99 brigadistas desplegados en los seis sectores del incendio.

Con el combate activo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mostró cómo se ven satelitalmente las zonas que resultaron incendiadas. Las imágenes muestran el impacto de los incendios activos y las áreas quemadas en los departamentos de Futaleufú y Cushamen.

Detallaron que en verde se ve la vegetación que quedó intacta. En celeste es el humo que se dispersó hacia lagos y valles. En bordo son las áreas quemadas, y en rojo los incendios activos.

La comparación con imágenes previas deja en evidencia cómo el fuego avanzó y transformó el paisaje en pocos días. Las fotos de abajo son el antes, las de arriba el después.