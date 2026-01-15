Manuel Hidalgo, el voluntario que resultó con graves quemaduras mientras combatía los incendios en Chubut, evoluciona favorablemente. Su hermana, Jazmín, confirmó que ya no corre riesgo su vida y los médicos evalúan su traslado desde el Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche a otro nosocomio de mayor complejidad.

"Los médicos nos dicen que responde muy bien a cada paso y creen que en estos días lo van a trasladar, porque necesita curaciones en quirófano con cirujano plástico y creen que lo mejor es otro lugar" explicó Jazmín. “Estamos definiendo con los especialistas y provincia a dónde puede ser trasladado”, indicó.

Aclaró también que el hombre no es brigadista, estaba colaborando para proteger viviendas. Su hermana comentó que las llamas lo alcanzaron cuando quiso salir de una de las casas. En esa situación, el fuego bloqueó el camino y lo tuvo que atravesar. Además de ayudar en situaciones de estas características, Manuel arregla motos, generadores y motosierras que utilizan brigadistas y bomberos.

Jazmín destacó que su hermano está "cayendo en lo que pasó y está muy angustiado, pero creo que se va a recuperar muy bien, es fuerte y sano, eso le juega a favor". Agradeció la atención que les brindó el hospital, resaltando que "Manuel fue muy bien atendido, los médicos y las enfermeras excelente".