Un colectivo de una empresa particular se incendió este jueves por la tarde mientras circulaba por la intersección de Ruta Nacional 22 y Ruta Provincial 6, en la ciudad de General Roca. El siniestro ocurrió alrededor de las 18, en un horario de alta circulación vehicular, lo que generó demoras momentáneas en la rotonda.

Rápida intervención de Bomberos Voluntarios

En el lugar trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, que lograron controlar el fuego luego de que las llamas se propagaran con rapidez. Como consecuencia del incendio, el rodado quedó reducido prácticamente a su estructura.

La causa: una pérdida de gasoil

El vehículo presentaba una pérdida de combustible y se dirigía al mecánico para su reparación. Sin embargo, no alcanzó a llegar antes de que se iniciara el incendio.

Sin heridos ni pasajeros a bordo

Afortunadamente, el conductor logró descender por sus propios medios y resultó ileso. Al momento del hecho, no había pasajeros en el colectivo, lo que evitó consecuencias mayores.