El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que la provincia registró el mayor crecimiento del empleo privado del país durante su gestión. Según afirmó, Neuquén fue “la única provincia que creció en empleo privado y la que más aportó al crecimiento nacional”, en un escenario marcado por la retracción del mercado laboral en gran parte del territorio argentino.

Las cifras desestacionalizadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) respaldan esta afirmación: entre 2023 y 2025, Neuquén sumó 4.102 puestos de trabajo formales, lo que representa un crecimiento de 2,9%, mientras a nivel nacional se registró una pérdida sostenida de empleo.

El rol de Vaca Muerta y la industria hidrocarburífera

Durante una entrevista radial, Figueroa explicó que la expansión del empleo está directamente vinculada al auge de la actividad en Vaca Muerta y al desarrollo de la cadena de valor del sector hidrocarburífero. En ese sentido, destacó las políticas públicas orientadas a priorizar la contratación de trabajadores residentes en la provincia.

De acuerdo con informes nacionales, Vaca Muerta aporta unos 7.000 millones de dólares al superávit comercial argentino, mientras que la balanza comercial energética creció un 40% en 2025, consolidando a Neuquén como un actor central del sector energético nacional.

Producción récord, ingresos en baja

Pese al aumento de la producción, el gobernador advirtió que el crecimiento no se traduce de manera directa en mayores ingresos provinciales. “El récord de producción no siempre es récord de ingreso”, señaló, al explicar que la caída internacional del precio de los hidrocarburos afecta las regalías que recibe Neuquén.

“Producimos más, pero recibimos menos recursos en términos reales. Tenemos que vender mucho más para obtener lo mismo o incluso menos que en 2023”, afirmó Figueroa, al referirse al impacto de la coyuntura internacional en las finanzas provinciales.

Inversión en infraestructura y desarrollo equilibrado

Frente a la baja de ingresos, Figueroa destacó una administración responsable de los recursos provinciales, que permitió sostener inversiones estratégicas en infraestructura vial, educativa, habitacional y de seguridad.

El mandatario subrayó una “impronta diferente” en la ejecución de obras públicas, con foco en un crecimiento equilibrado entre las distintas regiones de la provincia. “No llegamos para que todo siga igual”, sostuvo, al remarcar la necesidad de revertir años de retraso en infraestructura básica.

Gas para los hogares neuquinos

Uno de los ejes centrales fue el acceso al gas natural. Figueroa recordó que, mientras Neuquén exportaba energía, existían localidades sin servicio de gas, una situación que comenzó a revertirse con obras estructurales como:

El gasoducto del norte neuquino

La ampliación del gasoducto cordillerano

Nuevos ductos en zonas críticas

La próxima inauguración del gasoducto de Añelo, que permitirá multiplicar por ocho la capacidad del sistema

Según detalló, de las 1.000 familias sin gas al inicio de la gestión, 750 ya fueron conectadas.

Educación, rutas y vivienda

En materia educativa, el gobernador afirmó que el objetivo es erradicar las escuelas tráiler antes del final del mandato. Actualmente se ejecutan 85.000 metros cuadrados de edificios escolares, de los cuales 40.000 corresponden a escuelas técnicas.

En infraestructura vial, la provincia ejecutó 600 kilómetros de rutas nuevas y más de 180 kilómetros repavimentados, con impacto en el turismo, la integración territorial y la distribución equitativa de recursos.

Además, destacó el programa de 20.000 soluciones habitacionales en dos años, con obras en ejecución y viviendas ya entregadas tanto en grandes ciudades como en pequeñas localidades.