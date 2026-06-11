La cordillera neuquina vuelve a teñirse de verde. Después de años de trabajo, esfuerzo colectivo y compromiso ambiental, más de 10.000 pehuenes fueron reintroducidos en el área de Arroyo Correntoso, donde el incendio de 2009 dejó una profunda huella en uno de los ecosistemas más valiosos de la provincia. La iniciativa, que se desarrolló a lo largo de tres campañas consecutivas de plantación, representa un importante avance en la recuperación del bosque nativo y en la conservación de la araucaria araucana, una especie emblemática de la Patagonia y símbolo natural de la región cordillerana.

Detrás de este logro hubo una gran movilización comunitaria. Más de 400 voluntarios participaron en las distintas jornadas de restauración, aportando tiempo, trabajo y compromiso para devolverle vida a una zona que durante años mostró las cicatrices del fuego. Cada uno de los ejemplares plantados constituye una apuesta al futuro. Además de contribuir a la recuperación del paisaje, los nuevos pehuenes ayudarán a preservar la biodiversidad local y a fortalecer el equilibrio ambiental de una de las áreas más representativas de la cordillera neuquina.

El invierno aportará lluvias y nevadas fundamentales para el crecimiento y adaptación de los jóvenes ejemplares.

Con la llegada del invierno, el proyecto ingresa ahora en una etapa clave. Las lluvias y nevadas características de la temporada aportarán las condiciones ideales para que los jóvenes árboles continúen adaptándose y desarrollándose en su entorno natural. Los responsables de la iniciativa adelantaron que las tareas de restauración continuarán el próximo año con nuevas acciones destinadas a ampliar la superficie recuperada y reforzar la presencia de la araucaria en la zona.

Más allá del impacto ecológico, el proyecto busca generar conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas naturales. Desde la organización destacaron que restaurar un bosque no consiste únicamente en plantar árboles, sino también en reconstruir el vínculo entre las personas y el territorio, promoviendo una cultura de cuidado y respeto por el ambiente.

La iniciativa busca recuperar el bosque y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el cuidado del ambiente.

La recuperación de Arroyo Correntoso se consolida así como un ejemplo del valor de las acciones colectivas y del impacto positivo que pueden generar las iniciativas de conservación cuando la comunidad, las organizaciones y la naturaleza avanzan en una misma dirección.