En coincidencia con el arranque del Mundial 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 11 de junio una jornada con condiciones estables en gran parte de Neuquén, aunque con temperaturas bajas durante la mañana y mayor inestabilidad en la región cordillerana. Mientras los valles tendrán un día fresco pero sin fenómenos significativos, en la zona andina continúa el seguimiento por nevadas y acumulación de nieve.

Neuquén capital: mañana fría y tarde agradable

La capital neuquina tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado a algo nublado. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 4°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C. El viento será leve a moderado del sector oeste y sudoeste, sin ráfagas significativas. Se espera una tarde relativamente agradable para la época, con condiciones estables.

Zapala: aire frío y nubosidad variable

En el Centro de la provincia, Zapala presentará temperaturas bajas durante las primeras horas del día, con mínimas cercanas a los 0°C. La máxima rondará los 12°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento se mantendrá débil a moderado. Las condiciones generales serán favorables para la circulación, aunque con posibles heladas durante la mañana.

Chos Malal: estabilidad en el norte neuquino

La región Norte tendrá una jornada sin precipitaciones. Se esperan temperaturas entre 1°C y 15°C, con nubosidad variable y períodos de sol durante la tarde. Los vientos serán leves y no se prevén fenómenos meteorológicos relevantes.

San Martín de los Andes: frío y ambiente húmedo

La localidad cordillerana continuará con condiciones típicas de la temporada invernal. Se prevén temperaturas cercanas a los 0°C durante la mañana y máximas que apenas superarían los 8°C. El cielo permanecerá mayormente cubierto y no se descartan precipitaciones débiles en sectores de montaña. La sensación térmica será baja durante gran parte del día.

Villa La Angostura: jornada invernal en plena cordillera

Villa La Angostura tendrá una de las jornadas más frías de la provincia. Se esperan temperaturas mínimas bajo cero y máximas cercanas a los 6°C. El cielo permanecerá cubierto y el ambiente se mantendrá húmedo, con probabilidad de precipitaciones en áreas elevadas. Las condiciones serán propicias para la presencia de nieve en sectores altos.

Alerta por nevadas: el Nahuel Huapi mantiene la atención sobre la cordillera

El Parque Nacional Nahuel Huapi elevó en las últimas horas el nivel de vigilancia por las condiciones meteorológicas previstas para la región cordillerana. El organismo recordó que los sistemas frontales continúan generando precipitaciones persistentes y que las nevadas podrían acumular importantes espesores en sectores de montaña, afectando senderos, caminos internos y rutas de alta montaña.

Recomiendan extremar precauciones en rutas y actividades al aire libre

Las autoridades aconsejan consultar el estado de los caminos antes de viajar, portar cadenas en los vehículos que circulen por zonas cordilleranas y mantenerse informados a través de los reportes oficiales. Entre los principales riesgos figuran la reducción de visibilidad, acumulación de nieve sobre la calzada, formación de hielo y complicaciones para transitar en los pasos de montaña, especialmente en sectores cercanos a Villa La Angostura y San Martín de los Andes.