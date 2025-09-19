La Feria del Libro de Neuquén cerrará con más de 250 mil visitantes

La Feria Internacional del Libro de Neuquén atraviesa su último fin de semana y desde el municipio aseguran que la convocatoria superó todas las expectativas. Según la jefa de Gabinete, María Pasqualini, al cierre del domingo se habrán contabilizado más de 250 mil visitantes.

“Estamos arriba de 150 mil personas que ya han pasado por la feria con un promedio prácticamente de 30 mil personas por día los primeros tres días y después alrededor de 20 mil durante la semana”, explicó Pasqualini en declaraciones al programa La primera mañana por AM550.

La funcionaria resaltó la participación de las escuelas en los recorridos educativos y el fuerte interés de los vecinos que, además de recorrer los stands, asistieron a charlas de escritores locales y nacionales como Claudia Piñeiro. “La feria se convirtió en un espacio plural, donde cada visitante encuentra una propuesta distinta: desde talleres literarios y presentaciones hasta espectáculos para niños”, subrayó.

El evento, que contó con más de 200 propuestas culturales y stands de editoriales locales, regionales y nacionales, también tuvo un impacto económico positivo. “Los libreros nos manifestaron que se mantuvo el caudal de ventas respecto al año pasado, lo que significa una inyección económica muy importante para ellos”, indicó Pasqualini.

La funcionaria también puso en valor la participación de Chos Malal como ciudad invitada y anticipó que el cierre del domingo tendrá un perfil juvenil, coincidiendo con el Día del Estudiante y la llegada de la primavera, con bandas en vivo.

“Neuquén volvió a vivir una feria más grande, más interesante y con un público que ya se apropia del evento. Estamos muy contentos con lo logrado y el desafío siempre es pensar en una edición superadora”, concluyó.