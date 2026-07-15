En un contexto donde la actividad económica de Neuquén continúa impulsada por sectores estratégicos como Vaca Muerta, la construcción, los servicios y la innovación tecnológica, el Centro PyME-ADENEU lanzó la convocatoria para participar del programa TOP XV 2026 - Acelerando el futuro pyme, una propuesta destinada a fortalecer empresas locales que buscan consolidarse y crecer.

La iniciativa, impulsada por la Agencia de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, seleccionará a 15 empresas neuquinas para formar parte de un proceso de aceleración que combina capacitación, asesoramiento y vinculación estratégica.

Una oportunidad para empresas que buscan dar el salto

La convocatoria está dirigida a empresas que ya se encuentren en funcionamiento y que tengan entre uno y siete años de inscripción en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).

Desde el organismo provincial señalaron que el programa fue diseñado para responder a los desafíos más frecuentes que enfrentan las pymes en sus primeras etapas de desarrollo, especialmente en aspectos vinculados a planificación, profesionalización de la gestión y acceso a redes de negocios.

El trayecto será completamente gratuito y tendrá una duración total de 40 horas.

Las empresas interesadas en participar del programa Top XV deberán inscribirse antes del 23 de julio - Foto: Neuquén Informa

Capacitación enfocada en crecimiento y gestión

El programa comenzará el próximo lunes 27 de julio bajo una modalidad mixta, combinando encuentros presenciales y virtuales para facilitar la participación de empresas de distintas localidades de la provincia.

La propuesta formativa estará dividida en seis módulos:

Modelo de Negocios y Propuesta de Valor. Control de Gestión y Finanzas. Gestión de Procesos y Mejora Continua. Estrategias de Crecimiento para PyMEs. Management y Liderazgo. Comunicación Efectiva y Pitch.

La modalidad busca brindar herramientas concretas para que las empresas puedan mejorar su competitividad, aumentar su capacidad de planificación y fortalecer sus estrategias comerciales.

Mentorías para afrontar desafíos reales

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será el programa de mentorías personalizadas. A través de una alianza con referentes del Club del Management, cada empresa seleccionada contará con un mentor que realizará encuentros quincenales orientados a resolver problemáticas específicas relacionadas con gestión, finanzas y crecimiento organizacional.

La propuesta apunta a que los participantes puedan trabajar sobre situaciones reales de sus negocios y recibir acompañamiento especializado durante todo el proceso.

Cómo inscribirse en el programa TOP XV y hasta cuándo hay tiempo

Las empresas interesadas deberán completar el formulario de postulación antes del próximo 23 de julio.

El programa finalizará a mediados de octubre con un concurso de pitch en el que los participantes presentarán sus proyectos ante un jurado especializado que evaluará el potencial de escalabilidad, innovación e impacto regional de cada iniciativa.

Las propuestas mejor calificadas recibirán reconocimientos y beneficios orientados a potenciar su crecimiento.