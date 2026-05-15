La periodista de Allen, Laura Delgado, confirmó que logró realizarse una biopsia, en el marco del tratamiento que inició tras ser diagnosticada con un tumor. La intervención representa el primer paso concreto para definir la cirugía que necesita afrontar en las próximas semanas.

La comunicadora compartió la novedad a través de un video en redes sociales, donde expresó: “Pude dar el primer paso, que fue hacerme la biopsia en el día de hoy”. También describió “Estoy un poco adolorida, no me puedo mover mucho. Hay cuidados lógicos después de una intervención de estas características”.

Explicó cómo avanza el proceso médico

Laura indicó que aún resta conocer el resultado del estudio. “El patológico lo vamos a tener cuando me informen que ya está resuelto. Quedan todavía algunos pasos más”, afirmó. El cuadro de salud requiere estudios de alta complejidad y una intervención quirúrgica. La biopsia permite definir el tratamiento a seguir y los tiempos de la operación.

La periodista remarcó que el acceso al estudio fue posible gracias al aporte colectivo. “Cuando vimos que conseguimos el dinero para esto, nos abocamos a sacar el turno y a poder hacernos el estudio”, explicó.

Destacó también el acompañamiento recibido desde que hizo público su diagnóstico. “Quiero agradecerles infinitamente a todas las personas que han estado colaborando hasta el día de hoy”, señaló. También mencionó el rol de comercios y organizaciones locales. “Hay mucha gente que se comunicó para donar premios y acompañar en este momento”, indicó. La campaña solidaria se mantiene, para solventar los costos del estudio patológico y de la intervención quirúrgica. Desde el Rotary Club confirmaron que el lunes estará disponible el bono contribución.

El apoyo no solo llegó desde lo económico. La periodista puso en valor el sostén emocional. “Agradezco al universo que estén ustedes del otro lado. Cuando somos muchos, atravesar estas situaciones es más llevadero”, sostuvo. Además, destacó su entorno cercano. “Cuento con un grupo humano muy grande, muy importante y muy contenedor”, afirmó.

Quienes deseen colaborar, pueden hacerlo en el alias LAURADELGADORADIO o al CBU 0110113930011375665351.