Luis Ortiz, taxista de Cutral Co, perdió todas sus pertenencias este martes luego de que un incendio destruyera por completo su vivienda ubicada sobre calle Matorras al 600. Según relató el propio damnificado, el fuego se habría originado por un cortocircuito en una térmica instalada en una pared de una de las habitaciones.

El trabajador se encontraba prestando servicio en el centro de la ciudad cuando ocurrió el siniestro, por lo que no sufrió lesiones. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales: muebles, ropa, objetos personales e incluso los ahorros que guardaba en la vivienda quedaron destruidos.

Personal de Defensa Civil y Bomberos intervino para controlar el incendio y realizar las pericias correspondientes. Mientras tanto, compañeros taxistas iniciaron una campaña solidaria para asistir a Ortiz en este difícil momento.

Una vivienda destruida por completo

El incendio se registró durante la mañana de este martes en una casa ubicada sobre calle Matorras al 600, en Cutral Co.

Según explicó Luis Ortiz, todo habría comenzado por una falla eléctrica en una térmica instalada sobre una pared de la habitación.

"Se hizo un cortocircuito en la térmica que estaba arriba de la cama. Cayó, se prendió fuego la cama y después se prendió fuego todo", relató.

Cuando las llamas avanzaron por la vivienda, el taxista se encontraba trabajando, situación que evitó consecuencias personales más graves.

Pérdidas totales para Luis Ortiz

El saldo del incendio fue devastador.

Luis Ortiz perdió absolutamente todas sus pertenencias, desde muebles y electrodomésticos hasta ropa y documentación personal.

Además, confirmó que también desaparecieron los ahorros que tenía guardados en la vivienda.

"Me quedé sin nada, con lo puesto nomás", expresó.

Las pericias determinarán con precisión cómo se inició el fuego, aunque la principal hipótesis sigue siendo una falla eléctrica.

La rápida intervención de Defensa Civil y Bomberos

Los primeros en llegar al lugar fueron integrantes de Defensa Civil, quienes trabajaron con extintores para intentar contener las llamas.

Posteriormente arribó personal de Bomberos, que completó las tareas de enfriamiento y comenzó las actuaciones técnicas para determinar el origen exacto del incendio.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas.

Los incendios en viviendas continúan siendo una de las emergencias más frecuentes en la región. En muchos casos, las fallas eléctricas figuran entre las principales causas de los siniestros domésticos. La intervención rápida de bomberos suele evitar víctimas, aunque las pérdidas materiales pueden ser irreversibles. Casos recientes registrados en Cutral Co también dejaron importantes daños en viviendas y movilizaron a equipos de emergencia.

La colecta solidaria que impulsan los taxistas

La situación generó una inmediata reacción entre los compañeros de trabajo de Luis Ortiz.

Daniel, otro trabajador del servicio de taxis local, confirmó que comenzaron una campaña solidaria para reunir elementos básicos que permitan asistir al damnificado.

"Es un compañero de muchos años y en estos momentos es cuando más hay que estar. Se quedó sin absolutamente nada", señaló.

La ayuda incluye ropa, utensilios, muebles, colchones y cualquier elemento que pueda colaborar con la reconstrucción de su hogar.

Cómo ayudar al taxista que perdió todo

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con Luis Ortiz al teléfono: 2995-122532

También pueden acercar donaciones a Radio Taxi Cutral Co, interno 12.

La solidaridad como primera respuesta

Ante situaciones de pérdidas totales, las campañas impulsadas por vecinos, familiares y compañeros de trabajo suelen convertirse en la principal herramienta para que las víctimas puedan afrontar los primeros días posteriores al siniestro.

En este caso, la red de apoyo surgió desde el propio sector de los taxistas, que busca reunir desde ropa hasta elementos esenciales para que Luis Ortiz pueda volver a empezar.

Mientras avanzan las pericias para confirmar las causas del incendio, Luis Ortiz permanece a la espera de poder volver a ingresar a la vivienda para evaluar los daños finales.

Por ahora, la prioridad pasa por la asistencia inmediata y la reconstrucción de lo perdido. Durante los próximos días continuará la colecta solidaria impulsada por compañeros de trabajo y vecinos de Cutral Co.